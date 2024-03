Infrastructure India PLC - fonds d'infrastructure investissant directement dans des actifs en Inde - annonce que la documentation pour étendre la maturité de ses facilités de crédit a été finalisée. Explique que les facilités de crédit comprennent le prêt à terme fourni par IIP Bridge Facility LLC, le prêt pour fonds de roulement fourni par GGIC Ltd et le prêt relais fourni par Cedar Valley Financial. Il note que le prêt à terme est une facilité garantie en capital de 119 millions USD, que le prêt non garanti pour le fonds de roulement est de 17 millions USD et que le prêt relais non garanti était de 64,1 millions USD en mars 2019.

Cours actuel de l'action : 0,56 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 99

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

