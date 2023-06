Infrastructure India reporte la date d'échéance de son prêt avec IIP

Infrastructure India PLC - fonds d'infrastructure centré sur l'Inde - a accepté de repousser la date d'échéance du prêt à terme accordé par le mécanisme de crédit-relais de l'IIP. Le prêt à terme est une facilité principale décrochée de 119 millions de dollars américains et a été initialement annoncé en avril 2019. Il indique que la date d'échéance du 31 mai a été reportée au 30 juin. IIP a engagé des discussions avec plusieurs tiers concernant la vente potentielle de son plus grand actif, Distribution Logistics Infrastructure Ltd, bien qu'aucun accord définitif n'ait été signé. Le report de l'échéance permet à IIP de continuer à travailler à la conclusion d'une transaction.

Cours actuel de l'action : 0,20 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 62

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

