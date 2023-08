(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Block Energy PLC - Société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée à Londres qui exploite les champs pétroliers de West Rustavi, Norio et Satshenisi en Géorgie - annonce que le puits WR-34Z a atteint sa profondeur totale et que les opérations de forage ont cessé. Les essais du puits commenceront peu de temps après l'achèvement du puits. Les opérations de forage ont été menées avec succès par l'équipe d'exploitation interne de Block, sans incident, dans le respect des délais et du budget.

Coro Energy PLC - Société d'énergie d'Asie du Sud-Est avec un portefeuille de gaz naturel et d'énergie propre - Reçoit le produit de 1 million de livres sterling dû à la vente de ion Ventures Holding Ltd annoncée le 24 août. En outre, elle annonce que, suite à l'attribution d'un contrat de services d'énergie éolienne aux Philippines, elle a passé un contrat pour le mât météorologique de son projet éolien terrestre Oslob de 100 mégawatts. La société a deux projets d'énergie renouvelable en phase de développement à Cebu, aux Philippines : un projet solaire terrestre de 100 MW et un projet éolien terrestre de 100 MW pour lesquels elle a droit à 88 % des dividendes futurs.

Infrastructure India PLC - fonds d'infrastructure investissant directement dans des actifs en Inde - accepte une extension des dates d'échéance de toutes ses facilités de crédit, à savoir le prêt à terme fourni par IIP Bridge Facility LLC, le prêt de fonds de roulement fourni par GGIC Ltd et le prêt-relais fourni par Cedar Valley Financial. Les trois échéances ont été reportées du 31 août au 31 octobre. Les reports d'échéance permettent à la société de continuer à travailler à la finalisation de la vente de son principal actif, Distribution Logistics Infrastructure Ltd.

Myanmar Investments International Ltd - Investisseur axé sur le Myanmar - Accepte de ne pas prolonger les termes de l'accord de vente et d'achat concernant la vente par la société et ses coactionnaires de 100 % de Myanmar Finance International Ltd. MIL et ses coactionnaires continueront d'explorer d'autres options de sortie, y compris avec Thitikorn PLC, afin de permettre une vente dans les meilleurs délais. MFIL a restructuré ses propres affaires financières et est sur le point de rembourser ses créanciers, ce qui devrait lui permettre de se libérer de ses dettes dans les prochains mois.

Europa Oil & Gas (Holdings) PLC - Société d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz axée sur le Royaume-Uni et l'Irlande - publie une déclaration concernant le puits Wressle 1, dans lequel elle détient une participation de 30 %. Les autres parties prenantes sont Union Jack Oil PLC, une société britannique de production, de développement et d'exploration d'hydrocarbures onshore, qui détient une participation de 40 %, et Egdon Resources PLC, qui détient une participation de 30 %. Les trois entreprises déclarent que les opérations d'installation de l'ascenseur artificiel sur le puits Wressle 1 ont commencé. Les opérations ont commencé par un programme de slickline au cours duquel des gradients de pression et de température en fond de puits ont été relevés. Les opérations de slickline sont maintenant terminées et le programme de travail en cours comprend la recomplétion du puits pour l'installation d'une pompe à jet en fond de puits et l'installation de l'équipement de surface associé. Ces opérations devraient durer environ trois semaines et la production du puits devrait être rétablie à la fin du mois de septembre 2023.

First Tin PLC - Société de développement de l'étain basée à Londres, axée sur des projets avancés à faible coût en Allemagne et en Australie - Demande d'un grand permis d'exploration couvrant la majorité du champ d'étain de Tingha, situé à environ 50 km de son projet avancé d'étain de Taronga dans le nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud. Thomas Buenger, directeur général, a déclaré : "Nous pensons que la licence d'exploration sera accordée à une date proche de celle de l'achèvement de notre étude de faisabilité sur le gisement de Taronga, et nous sommes impatients d'informer les actionnaires des résultats de cette procédure."

Molecular Energies PLC - société internationale d'énergie - Les préparatifs pour le début du forage du puits d'exploration au Paraguay sur le site Tapir x1 se sont poursuivis. La mobilisation sur le site a été achevée et l'installation de l'appareil de forage est terminée à environ 50%, le mât devant être érigé à la fin de la semaine prochaine ou vers cette date. L'obturateur anti-éruption subit les derniers tests et la dernière certification avant d'être expédié sur le site depuis le Brésil. La livraison et l'installation sont actuellement prévues pour la semaine commençant le 11 septembre.

Logistics Development Group PLC - société d'investissement - annonce une perte avant impôts de 543 000 GBP, en baisse par rapport à la perte de 786 000 GBP de l'année précédente. La perte par action s'est élevée à 0,10 pence, contre 0,12 pence pour LPS. La perte est due à une perte sur les investissements à la juste valeur au cours de la période de référence actuelle et à une annulation d'autres revenus en raison d'un changement dans l'accord de gestion des investissements de la société avec son gestionnaire d'investissement.

Globe Invest Ltd - La date de clôture de l'appel d'offres pour Best of the Best est maintenant passée. À cette date, GIL avait des acceptations pour plus de 90 % des actions de BOTB. Elle a l'intention d'acquérir obligatoirement les actions restantes.

Kinovo PLC - Fournisseur de services immobiliers basé à Londres offrant des solutions de sécurité et de durabilité - Note que toutes les résolutions sauf deux ont été adoptées lors de l'assemblée générale annuelle d'aujourd'hui. Note que les résolutions 7 et 8, relatives à l'autorisation des administrateurs à ne pas appliquer les droits de préemption, n'ont pas été adoptées et qu'une proportion significative (plus de 20 %) a voté contre ces résolutions. Nous continuerons à discuter avec les actionnaires afin de mieux comprendre leur point de vue.

