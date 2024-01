Infrastructure India PLC est une société d'investissement à capital fixe basée sur l'île de Man qui investit dans les infrastructures économiques de base. Le portefeuille de la société comprend Distribution Logistics Infrastructure Limited (DLI), Shree Maheshwar Hydel Power Corporation Limited, Indian Energy Limited (IEL) et India Hydropower Development Company, LLC (IHDC). DLI est une entreprise nationale de logistique ferroviaire basée sur l'infrastructure, qui développe la capacité d'entreposage et la capacité de fournir des solutions intégrées de chaîne d'approvisionnement. Shree Maheshwar Hydel Power Corporation Limited possède une centrale hydroélectrique d'environ 400 mégawatts (MG) (dix turbines de 40 MW), située à Mandaleshwar, à environ 108 kilomètres au sud-ouest d'Indore, dans l'État du Madhya Pradesh. IEL est un producteur d'électricité indépendant qui exploite deux parcs éoliens d'une capacité de 41,3 MW. IHDC est un développeur de petits projets hydroélectriques, avec six projets opérationnels (62 MW) et 24 MW supplémentaires en cours de développement avancé ou de construction.