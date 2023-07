Infratil Limited est une société d'investissement en infrastructures basée en Nouvelle-Zélande. La société possède et exploite des entreprises d'infrastructure et des investissements en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, en Asie, au Royaume-Uni et en Europe. L'approche d'investissement de la société offre une exposition à quatre plateformes et une diversification géographique, l'infrastructure numérique, les énergies renouvelables, les soins de santé et les aéroports. La Société opère à travers cinq segments : Aéroport international de Wellington, Imagerie diagnostique, Gurin Energy, Sociétés associées et Autres. Gurin Energy est un investissement dans la production d'énergie renouvelable, l'aéroport international de Wellington est un investissement aéroportuaire, et Qscan Group et RHC Holdco constituent la plateforme d'imagerie diagnostique de la société. Les sociétés associées comprennent CDC Data Centres, Vodafone New Zealand, RetireAustralia, Longroad Energy, Kao Data et Galileo Green Energy.