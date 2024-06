Infratil Limited est une société mondiale d'investissement dans les infrastructures basée en Nouvelle-Zélande. La société possède et exploite des entreprises d'infrastructure et des investissements en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, en Asie, au Royaume-Uni et en Europe. Ses segments comprennent Gurin Energy Asia, Manawa Energy New Zealand, Mint Renewables Australasia, Wellington International Airport New Zealand, Qscan Group Australia, RHCNZ Medical Imaging New Zealand, One NZ New Zealand, Associates, et All other segments and corporate New Zealand. Gurin Energy, Manawa Energy et Mint Renewables sont des investissements dans la production d'énergie renouvelable ; Wellington International Airport est un investissement aéroportuaire ; Qscan Group et RHCNZ Medical Imaging sont des investissements dans l'imagerie diagnostique ; et One NZ est un investissement dans l'infrastructure numérique. Associates comprend ses investissements, notamment CDC Data Centers, Fortysouth, Galileo, Kao Data, Longroad Energy et RetireAustralia. Elle investit dans les énergies renouvelables, les infrastructures numériques, les soins de santé et les aéroports.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds