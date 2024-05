InfuSystem Holdings, Inc. est un fournisseur national de services de soins de santé qui facilite les soins ambulatoires pour les fabricants d'équipements médicaux durables et les prestataires de soins de santé. Ses segments comprennent les services aux patients et les solutions de dispositifs. Son principal service au sein du segment des services aux patients est l'activité d'oncologie. Les services aux patients fournissent des pompes à perfusion ambulatoires électroniques et les kits de fournitures jetables associés aux cliniques d'oncologie privées, aux cliniques de perfusion et aux cliniques d'oncologie ambulatoires des hôpitaux pour le traitement d'une variété de cancers, y compris le cancer colorectal et d'autres états pathologiques. Le service principal du segment Device Solutions est la vente ou la location de pompes à perfusion ambulatoires et sur perche, neuves ou d'occasion, et d'autres équipements médicaux durables, la vente de consommables liés au traitement et la fourniture de services biomédicaux de recertification, de maintenance et de réparation pour les cabinets d'oncologie et d'autres sites de soins de santé, y compris les prestataires de soins et de perfusion à domicile et d'autres acteurs.

Indices liés Russell 2000