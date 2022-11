Factbox - L'offre de 10 milliards de dollars de la RBC pour une unité de HSBC établira un record pour les transactions bancaires au Canada.

Vous trouverez ci-dessous une liste des 10 principales transactions annoncées avant HSBC :

*29 août 2012 - La Banque de Nouvelle-Écosse a accepté d'acheter la banque en ligne canadienne d'ING Groep pour 3,1 milliards de dollars canadiens.

*22 décembre 2000 - Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et Cadillac Fairview Corp rachètent le portefeuille immobilier de la Banque Toronto-Dominion pour 844 millions de dollars.

*29 juin 2016 - La Banque Laurentienne du Canada achète les activités canadiennes de financement d'équipement et de financement des entreprises de CIT Group Inc, soit un portefeuille d'environ 1 milliard de dollars canadiens.

26 mars 2002 - Brascan Corp a lancé une offre pour acquérir 30 % de Trilon Financial Corp pour 487 millions de dollars.

14 juil. 2008 - La Banque de Nouvelle-Écosse a acheté 100 % des activités canadiennes de la société américaine de courtage en ligne E*Trade Financial Group Inc pour 438 millions de dollars.

22 nov. 2001 - La Banque Canadienne Impériale de Commerce fait l'acquisition des services canadiens de courtage d'actions, de gestion d'actifs et de valeurs mobilières de Merrill Lynch.

14 oct. 2020 - Simply Green Home Services Inc. a fait l'acquisition de SNAP Financial Group Inc. pour 389 millions de dollars, ce qui fait du "Groupe Simply" l'un des plus grands fournisseurs non bancaires de crédit à la consommation au Canada.

7 février 2022 - Equitable Group Inc. acquiert 100 % de Concentra Bank pour 370 millions de dollars. La transaction n'est pas encore finalisée.

29 août 1996 - La Banque Royale du Canada a déclaré qu'elle prévoyait d'acheter Richardson Greenshields of Canada Ltd. pour 351 millions de dollars.

4 mars 2010 - Financière Canaccord Inc. a signé un accord définitif pour acheter Genuity Capital Markets pour 330 millions de dollars.