ING Groep N : dépasse les attentes au T2, prévoit des dividendes et rachats d'actions

AMSTERDAM, 6 août (Reuters) - ING Groep, la première banque néerlandaise, a fait état vendredi d'un bénéfice avant impôts meilleur que prévu au deuxième trimestre, à 2,07 milliards d'euros, et envisage de recommencer à verser des dividendes, après avoir repris une partie des provisions constituées pour créances douteuses dans le cadre de la pandémie de coronavirus.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice avant impôt de 1,62 milliard d'euros, selon les données de Refinitiv.

La banque avait publié un bénéfice avant impôt de 532 millions d'euros il y a un an, au plus fort de la pandémie.

Au deuxième trimestre, les provisions pour créances douteuses ont été négatives de 91 millions d'euros contre un chiffre positif de 1,37 milliard un an plus tôt.

"Nous devons rester prudents, il y a encore beaucoup de risques dans les économies", a néanmoins déclaré le directeur général Stephen van Rijswijk.

Les plus grands marchés d'ING, les Pays-Bas et l'Allemagne, devraient tous deux connaître une croissance de plus de 3% en 2021 en raison de l'amélioration de la situation sanitaire.

Les revenus de commissions ont progressé de 18% à 855 millions d'euros, principalement dans les opérations courantes et d'investissement pour les clients de la banque de détail.

Les revenus d'intérêts ont quant à eux baissé de 2,6% à 3,34 milliards d'euros dans un contexte toujours marqué par des taux d'intérêt historiquement bas.

La marge d'intérêt, mesure clé de la rentabilité de la banque, s'est contractée à 1,36% contre 1,44% il y a un an.

ING a dit également envisager une distribution de 3,62 milliards d'euros de dividendes au mois d'octobre, soit 0,48 euro par action, ce qui couvre les dividendes intérimaires de 2020 et 2021.

En outre, la banque distribuera 1,74 milliard d'euros qu'elle détient depuis 2019, soit via des dividendes, soit par des rachats d'actions.

Cette annonce intervient peu après que la Banque centrale européenne a annoncé la fin, dès octobre, des restrictions imposées aux banques sur les rachats d'actions et le paiement de dividendes.

A la Bourse d'Amsterdam, l'action ING reculait de 0,3% dans les premiers échanges.

(Reportage Toby Sterling, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)