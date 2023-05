ING Group : résultat net accru de 271% au 1er trimestre

ING Group publie au titre du premier trimestre 2023 un résultat net de 1,59 milliard d'euros (+271%), à comparer à 429 millions un an auparavant, ainsi qu'un résultat avant impôt en augmentation de 251% à 2,34 milliards.



La banque néerlandaise explique avoir profité d'une croissance significative de ses revenus, avec un impact positif de la hausse des taux d'intérêt. Sa base de clients à titre principal a en outre augmenté de 106.000 et ses dépôts nets de base, de 1,3 milliard d'euros.



L'établissement financier met aussi en avant 'des coûts du risque modestes, reflétant une excellente qualité des actifs', ainsi qu'un ratio de solvabilité CET1 renforcé à 14,8% à fin mars (+0,3 point sur trois mois).



