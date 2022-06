ING : bien orienté avec des propos de broker

ING reprend 2% à Amsterdam, avec le soutien de propos favorables de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours à 13,5 euros, dans le sillage de prévisions de NII (revenus d'intérêts nets) relevées.



'ING a admis que les indications de NII soient prudentes compte tenu de l'évolution des courbes depuis avril, et qu'il pourrait revoir ses rachats d'actions plus tard en 2022, dans le but d'obtenir un rendement du capital assez uniforme jusqu'en 2025', note le broker.



Il souligne en outre une valorisation 'à moins de 0,7 fois la valeur comptable tangible pour une ambition de ROTE à moyen terme de 12%, un rendement du capital à moyen terme de premier plan et un risque de capital russe incrémental beaucoup plus limité'.



