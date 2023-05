ING : bien orienté avec des propos de broker

ING prend plus de 2% à Amsterdam, avec le soutien de propos favorables de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours remonté à 16 euros, dans le sillage d'une augmentation de ses attentes de BPA et de rachats d'actions.



Pointant des tendances toujours positives, le broker pense que le revenu net d'intérêts est sur la bonne voie pour être supérieur à 16,8 milliards d'euros en 2023 et bien au-dessus des 17 milliards en 2024, des seuils supérieurs aux consensus.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.