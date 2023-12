ING : de nouvelles mesures pour le climat

Le 20 décembre 2023 à 09:01 Partager

ING annonce de nouvelles mesures, qui mettent à jour son approche Terra, après que les gouvernements ont convenu lors de la COP28 d'abandonner les combustibles fossiles et de tripler la capacité d'énergie renouvelable.



La banque néerlandaise va accélérer l'élimination progressive du financement des activités pétrolières et gazières en amont (exploration et production), en le réduisant de 35% d'ici 2030, puis en l'éliminant totalement d'ici à 2040.



ING s'efforcera aussi de tripler le financement de la production d'énergie renouvelable pour atteindre 7,5 milliards d'euros par an d'ici 2025, contre 2,5 milliards en 2022. Auparavant, il visait une augmentation de 50% d'ici 2025 par rapport à 1,5 milliard en 2021.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.