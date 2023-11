ING : doublement du résultat net au 3e trimestre

ING Group publie au titre du troisième trimestre 2023 un résultat net doublé (+103%) à 1,98 milliard d'euros, de même qu'un résultat avant impôt en augmentation de 108% à près de 2,87 milliards, pour des revenus en hausse de 32,4% à 5,84 milliards.



'Les revenus d'intérêt ont profité d'un environnement de taux positif et les revenus de commissions ont aussi augmenté, en particulier en banque de détail, soutenus par les produits de banque quotidienne et d'investissement', explique le CEO Steven van Rijswijk.



La banque néerlandaise souligne que sa base de clients à titre principal a augmenté de 181.000 à 15,1 millions, avec une progression sur presque tous ses marchés (en particulier l'Allemagne, l'Australie et la Turquie), et que son ratio CET1 s'est amélioré à 15,2%.



