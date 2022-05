ING : le bénéfice trimestriel déçoit, la redistribution aussi

ING a dévoilé vendredi un bénéfice net moins bon que prévu au titre du premier trimestre, une annonce qui était sanctionnée par un repli de de son titre en Bourse d'Amsterdam.



Le premier groupe néerlandais de services financiers a fait état ce matin d'un bénéfice net de 429 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'année, contre un profit d'un peu plus d'un milliard d'euros un an plus tôt.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient un profit trimestriel de 484 millions d'euros.



Dans son communiqué, ING explique que les résultats de son activité de banque commerciale ont été affectés par une provision de 834 millions d'euros liée au coût du risque associé au conflit russo-ukrainien.



Le groupe souligne néanmoins que la bonne maîtrise de ses coûts lui a permis de contrebalancer les effets de l'inflation et évoque une 'solide' position de capital qui va lui permettre de reverser 1,25 milliard d'euros à ses actionnaires.



Dans le détail, le groupe bancaire a prévu de démarrer un programme de rachats d'actions de 380 millions d'euros, auquel s'ajoutera le versement d'un dividende de 870 millions d'euros.



Les analystes de RBC soulignent toutefois que cette enveloppe totale de 1,25 milliard d'euros est inférieure au montant de 1,67 milliard d'euros de redistributions espéré par le consensus.



A 9h30, le titre ING se repliait de 2%, sous-performant un indice AEX en repli de 1,2%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.