ING : les profits baissent, suppressions de postes en vue

05/11/2020 | 09:59

Le groupe de services financiers ING a publié jeudi un bénéfice trimestriel en baisse de 41% et annoncé la suppression d'un millier d'emplois d'ici à la fin 2021.



Le bénéfice net de la banque néerlandaise ressort à 744 millions d'euros au troisième trimestre contre 1,3 milliard d'euros un an auparavant.



ING indique avoir inscrit une provision de 140 millions d'euros liée à la revalorisation de 'Maggie', son programme visant à standardiser l'expérience client et l'offre produits dans quatre pays européens.



'La décision a été prise à la lumière des difficultés économiques actuelles et de notre expérience concernant la complexité et les coûts de mise en place de systèmes et de produits transfrontaliers', explique-t-il dans un communiqué.



Le groupe a également annoncé que le repositionnement de ses activités de banque commerciale et de banque de détail se traduiraient par la suppression d'environ 1000 postes à temps plein avant la fin 2021.



ING emploie aujourd'hui plus de 56.500 personnes dans le monde.



Le titre était en baisse de 4% jeudi matin suite à ces annonces.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.