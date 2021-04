ING : nomination d'un directeur de la technologie

ING annonce qu'il va séparer les fonctions technologie et opérations au sein de son directoire bancaire, avec la nomination de l'actuel chief information officer, Ron van Kemenade, comme chief technology officer à compter du 1er mai.



Dans son nouveau rôle, il sera responsable de la technologie à l'échelle mondiale, y compris l'infrastructure, les applications et l'architecture, ainsi que de la gestion des données et de la sécurité des informations.



Après une période transitoire, Roel Louwhoff, chief operations officer et chief transformation officer, quittera ING plus tard cette année pour poursuivre sa carrière en dehors du groupe. D'autres annonces sur sa succession seront faites le cas échéant.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.