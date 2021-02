ING : nouvelle responsable mondiale du développement durable

ING annonce la nomination d'Anne-Sophie Castelnau, actuellement responsable de la banque de gros d'ING en France, comme responsable mondiale du développement durable au 1er avril. Elle succédera à Amin Mansour, qui occupait le poste à titre intérimaire.



Anne-Sophie Castelnau a rejoint ING en France en 2005. Avant de devenir responsable de la banque de gros en France, elle a occupé différents postes de direction, notamment responsable des prêts aux entreprises et responsable de la couverture client.



Depuis qu'elle a pris la direction d'ING Wholesale Banking en France en 2017, elle a participé à la concrétisation de plus de 25 accords de développement durable, dont le premier prêt lié au développement durable en France en 2017.



