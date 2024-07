ING : plus de 40% du programme de rachats d'actions réalisé

Le 02 juillet 2024 à 13:27 Partager

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 2,5 milliards d'euros annoncé le 2 mai, il a racheté 3.177.015 actions la semaine passée à un prix moyen de 15,85 euros, soit un montant total déboursé de plus de 50,35 millions d'euros.



A ce jour, le nombre total d'actions rachetées par la banque néerlandaise dans le cadre de ce programme est de 63,08 millions, pour une contrepartie totale de plus de 1,01 milliard d'euros, soit environ 40,6% de la valeur totale maximale du programme.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.