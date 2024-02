ING : remboursement d'obligations perpétuelles 'AT1'

ING a annoncé vendredi qu'il allait procéder au remboursement d'obligations convertibles dites 'Additional Tier 1' (AT1) d'un montant de 1,25 milliard de dollars afin d'optimiser sa structure de capital.



Le groupe bancaire néerlandais précise que le remboursement, qui prendra effet le 16 avril, c'est-à-dire sa date prévue de rachat ('call'), vise ses obligations affichant un coupon de 6,5%.



Les obligations 'Additional Tier 1' ou 'CoCo', créées suite à la crise financière de 2008, se transforment automatiquement en actions ordinaires si le niveau de fonds propres de la banque émettrice tombe en-dessous d'un certain seuil.



Les émetteurs s'efforcent généralement de refinancer leurs CoCos chaque fois qu'ils le peuvent, parfois jusqu'à six ou 12 mois avant la prochaine date de remboursement prévu.



