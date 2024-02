ING : résultat net de 1 558 ME au 4ème trimestre

ING a réalisé un résultat net de 1 558 millions d'euros au 4ème trimestre 2023 et un résultat net sur l'année 2023 de 7 287 millions d'euros.



Le bénéfice trimestriel avant impôts augmente de 31 % sur un an à 2 247 millions d'euros. Le ratio CET1 reste solide à 14,7%.



Les revenus sont en hausse de 11% sur un an au 4ème trimestre 2023. Le groupe a enregistré une augmentation de 236 000 clients au quatrième trimestre, combinée à des dépôts stables et à une croissance des prêts.



Le résultat annuel avant impôt est de 10 492 millions d'euros, avec de fortes contributions de la banque de détail.



' Les résultats de la banque de détail sont soutenus par la croissance des clients principaux, des prêts et dépôts à la clientèle et par des marges de passif plus élevées '.



Le rendement des capitaux propres sur l'ensemble de l'année s'élève à 14,8 %. Le groupe va faire une proposition de dividende final de 0,756 E par action, portant la distribution totale à 7,8 milliards d'euros.



