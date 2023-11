ING : un tiers du programme de rachat d'actions réalisé

La banque néerlandaise ING annonce avoir racheté, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 2,5 milliards d'euros, 23.143.452 actions au cours de la semaine qui s'est déroulée du 20 au 24 novembre inclus.



Ces actions ont été rachetées à un prix moyen de 12,68 euros pour un montant total de plus de 293,4 millions d'euros. À ce jour, ING a déboursé près de 881,3 millions d'euros, soit environ 35,25% de la valeur totale maximale de son programme de rachat d'actions.



Pour mémoire, ce programme annoncé le 2 novembre dernier devrait se terminer au plus tard le 19 avril 2024. Selon ING, il 'constitue une nouvelle étape dans la convergence de son ratio CET1 vers son objectif d'environ 12,5%'.



