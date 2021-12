ING : vers un retrait de la banque de détail en France

A l'issue de son examen stratégique annoncé en juin dernier, ING annonce sa décision de quitter le marché de la banque de détail en France, mesure qui se traduira par une provision pour restructuration dans ses résultats du quatrième trimestre 2021.



Un plan social concernant les 460 employés touchés a été convenu avec les sections locales. Concernant sa clientèle, l'établissement néerlandais étudie actuellement la faisabilité d'un accord pour son portefeuille de clients avec des tiers.



ING France sert actuellement environ un million de clients, proposant des comptes courants, des hypothèques, des prêts à la consommation et des produits d'investissement, et emploie environ 700 personnes, dont les deux tiers en banque de détail.



