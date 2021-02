ING : vers une sortie de la banque de détail en Tchéquie

ING annonce son intention de se retirer du marché de la banque de détail en République tchèque, Raiffeisenbank Czech Republic ayant accepté de proposer une offre pour les clients particuliers d'ING dans le pays au cours des prochains mois.



L'accord demeure soumis à approbation réglementaire. ING souhaite arrêter toutes ses activités de détail locales d'ici fin 2021, mais restera présent comme fournisseur de produits et services bancaires de gros.



ING est présent sur le marché tchèque de la banque de détail depuis plus de 20 ans, y desservant environ 375.000 clients. Actuellement, ses opérations de détail en Tchéquie emploient environ 225 emplois équivalent temps plein.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.