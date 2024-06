ING vise une croissance du revenu total de 4 à 5 % par an entre 2024 et 2027, a déclaré le plus grand prêteur néerlandais en termes d'actifs dans un communiqué lundi, avant son événement de la journée des marchés financiers.

Le groupe, qui a une capitalisation boursière de 52,80 milliards d'euros (56,51 milliards de dollars), a déclaré qu'il visait également des revenus de commissions de 5 milliards d'euros et un rendement des capitaux propres de 14% au cours de la même période.

ING, dont la branche opérationnelle ING Bank fournit des services bancaires dans plus de 40 pays, a déclaré qu'elle continuerait à se concentrer sur l'expansion de ses activités de détail. Son objectif est d'avoir des actifs pondérés en fonction des risques (RWA) dans le secteur de 50 % à 55 % d'ici 2027. Le groupe a ajouté qu'il donnerait la priorité à l'échelle locale dans la banque de détail et construirait la banque de gros comme un pilier distinct.

Au premier trimestre, ING a vu une augmentation des revenus de son unité de banque de détail, stimulée par des revenus de commissions plus élevés pour les produits de banque quotidienne et d'investissement. La banque a annoncé qu'elle visait à générer 1 milliard d'euros de revenus de commissions supplémentaires d'ici 2027, notamment en augmentant sa base de clientèle.

ING a déclaré qu'elle s'attend à ce que l'impact inflationniste dépasse l'inflation globale en raison des effets retardés des conventions collectives de travail. Les coûts réglementaires en 2025 devraient être stables par rapport à 2024 et, à partir de 2026, augmenter en fonction des volumes de dépôts.

(1 $ = 0,9344 euros)