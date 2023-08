La banque centrale hongroise devrait continuer à réduire ses taux de 100 points de base la semaine prochaine afin de relancer une économie stagnante, portant son taux de dépôt à 14%, selon un sondage Reuters réalisé vendredi.

La Banque nationale de Hongrie (NBH) a réduit son taux de dépôt à un jour de 100 points de base en mai, juin et juillet, et a indiqué qu'elle pourrait procéder à d'autres réductions "graduelles" dans le cadre de son cycle d'assouplissement, le premier en Europe centrale.

L'inflation annuelle de la Hongrie a ralenti à 17,6 % en juillet et devrait être à un seul chiffre d'ici octobre-novembre, a déclaré le gouvernement. Cependant, l'inflation galopante a mis à mal la consommation, car les salaires réels ont baissé cette année, malgré de fortes augmentations de salaires.

Huit économistes interrogés entre le 21 et le 25 août prévoient à l'unanimité une nouvelle réduction de 100 points de base du taux journalier à 14 % mardi prochain. Le taux de base de 13 % devrait rester inchangé et les deux taux devraient être alignés en septembre.

Les taux d'intérêt hongrois sont les plus élevés de l'Union européenne.

"Nous nous attendons à ce que la Banque nationale de Hongrie réduise son taux de dépôt à un jour de 100 points de base à 14 % lors de sa prochaine réunion du 29 août. Nous voyons également la banque centrale maintenir son orientation vers un cycle d'assouplissement prudent, graduel et prévisible en raison des risques de hausse de l'inflation à court terme et des progrès plus lents que prévu dans les négociations sur les fonds de l'UE", a déclaré Morgan Stanley dans une note.

Peter Virovacz, analyste chez ING Bank, a déclaré que la banque centrale pourrait donner des indications lors de la réunion de la semaine prochaine, afin d'essayer d'ancrer les attentes du marché pour de nouvelles réductions de taux.

"Avec la fusion attendue des taux de base et effectifs en septembre qui semble être une affaire réglée, le temps est venu de penser à l'avenir. Nous pensons que la NBH utilisera sa réunion d'août pour gérer les attentes du marché concernant la politique monétaire au quatrième trimestre", a déclaré M. Virovacz.

La NBH a introduit un taux de dépôt d'un jour en octobre comme mesure d'urgence pour soutenir le forint qui avait atteint son plus bas niveau historique de 430 pour un euro. La monnaie s'est depuis redressée pour s'échanger à 383,20 vendredi, mais les analystes ont déclaré que les risques de nouvelles chutes n'ont pas disparu et que cela pourrait rendre la banque centrale prudente.

L'inflation moyenne devrait tomber à 5,5 % en 2024, contre 17,8 % cette année. Au mieux, l'économie stagnera.