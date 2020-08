Ingenico : la CDC passe sous les 10% du capital

21/08/2020 | 13:48

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 14 août, le seuil de 10% du capital d'Ingenico et détenir, par l'intermédiaire de Bpifrance Participations et CNP Assurances, 6,66% du capital et 11,23% des droits de vote.



L'institution financière publique explique que ce franchissement de seuil résulte de la restitution, par la société CNP Assurances, d'actions du groupe de solutions de paiement qu'elle détenait à titre de collatéral.



