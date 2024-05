Ingenta plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des technologies et des services d'appui aux fournisseurs de contenu et aux éditeurs. Elle produit et vend une gamme de systèmes de gestion de contenu, de produits d'édition et de solutions logicielles d'édition pour aider à gérer, monétiser et fournir des produits physiques et du contenu en ligne. La suite commerciale d'Ingenta est une solution de planification des ressources de l'entreprise (ERP) pour les éditeurs. Ses produits de la suite commerciale comprennent ingenta content lifecycle manager (CLM), ingenta contracts rights and royalties (CRR), ingenta order to Cash (O2C), ingenta folio, ingenta conChord, ingenta vista et ingenta aperture. Ses plates-formes de publication fournissent une gamme holistique de solutions pour la découverte en ligne. Ses produits de plateforme de publication comprennent ingenta connect, ingenta connect unity et ingenta edify. Ses produits de publicité et de médias comprennent ingenta ad Depot et ingenta market place. Ses produits sont utilisés par un grand nombre de consommateurs, de médias, d'organismes de radiodiffusion et de médias.

Secteur Logiciels