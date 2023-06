Ingenta plc (Ingenta) est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit des technologies et des services d'appui aux fournisseurs de contenu et aux éditeurs. Les produits de la société comprennent des services commerciaux, de contenu et de publicité. Son cadre commercial fournit une gamme d'applications, y compris les redevances, la gestion de la production, les ventes et le marketing en ligne, la distribution numérique et imprimée, et la gestion des abonnements. Sa suite de plateformes de distribution de contenu permet aux éditeurs de toute taille, de toute discipline et de toute compétence technique de convertir, de stocker, de livrer et de monétiser le contenu numérique, y compris les plateformes en ligne, l'enrichissement sémantique, la téléphonie mobile, le commerce électronique et les droits d'accès. Sa solution publicitaire est une plateforme de publicité multimédia, de gestion de la relation client et de gestion des ventes basée sur un navigateur et destinée aux fournisseurs de contenu. Ses services professionnels comprennent des services de mise en œuvre, des services de gestion des applications, des services de dépôt et des services du Publishers Communication Group (PCG).

Secteur Logiciels