Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce jeudi.

AIM - GAGNANTS

Ingenta PLC, en hausse de 14% à 105,20 pence, fourchette de 12 mois 85,01-134,95 pence. La société annonce deux contrats importants pour sa plateforme de distribution de contenu. Ces contrats ont une valeur totale combinée de 2 millions de livres sterling sur une période de cinq ans, les recettes de mise en œuvre devant commencer au second semestre 2023. Le directeur général, Scott Winners, a déclaré : "Les contrats annoncés aujourd'hui montrent que le groupe progresse dans sa volonté d'étendre ses activités de développement commercial et font suite à la signature d'un contrat avec un client du secteur des médias pour le produit de gestion commerciale de la propriété intellectuelle du groupe, annoncée précédemment. Les derniers contrats comprennent un autre ajout à notre base croissante de clients ONG et un éditeur scientifique américain prestigieux et mondialement reconnu". Ingenta ajoute qu'elle s'attend à ce que ses résultats annuels soient "confortablement" conformes aux attentes du marché. Ingenta fournit des logiciels et des services au secteur de l'édition.

Symphony Environmental Technologies PLC, hausse de 11% à 7,50 pence, fourchette de 12 mois 6,25-20,00 pence. La société déclare que sa performance financière en 2023 s'est jusqu'à présent "nettement améliorée" par rapport à 2022, et Symphony s'attend à redevenir rentable dans les mois à venir. Elle affirme que cette performance améliorée est soutenue par sa fabrication et ses ventes au Moyen-Orient qui sont conformes aux prévisions, par des coûts administratifs et de distribution plus faibles et par des marges bénéficiaires brutes plus élevées. Elle ajoute qu'elle est confiante dans sa capacité à fournir des mises à jour positives tout au long de l'année 2023. Symphony développe une technologie pour rendre le plastique ordinaire biodégradable.

AIM - LOSERS

Landore Resources Ltd, baisse de 16% à 8,76 pence, fourchette de 12 mois 8,72-22,00 pence. La société canadienne d'exploration et de développement de métaux précieux et de base lève 600 000 GBP avant frais par le biais d'un placement d'actions à 9 pence chacune. Les actions représentent 5,5 % du capital social de la société et sont assorties d'une décote de 12 % par rapport au cours de clôture de 10,38 pence mercredi. La société explique que chaque action de placement est assortie d'un warrant, chaque warrant ayant le droit d'acquérir une action au prix d'exercice de 18 pence au plus tard au deuxième anniversaire de l'admission des actions de placement. Si les bons de souscription étaient intégralement exercés en temps voulu, il en résulterait l'émission de 6,7 millions d'actions, ce qui permettrait de lever 1,2 million de livres sterling supplémentaires pour le développement des activités de la société, précise M. Landore. Par ailleurs, la société annonce la nomination de Claude Lemasson au poste de directeur général et la double cotation de la société à la Bourse de croissance TSX, prévue pour le troisième trimestre 2023.

Science in Sport PLC, baisse de 13% à 13,00 pence, fourchette de 12 mois 5,25-48,00 pence. La société de nutrition sportive annonce une perte annuelle accrue et explique qu'un environnement de consommation difficile et des problèmes de chaîne d'approvisionnement ont eu un impact négatif sur la société. En 2022, la perte avant impôts s'est creusée à 10,6 millions de livres sterling, contre 5,3 millions de livres sterling l'année précédente, car le coût des marchandises a augmenté à 36,8 millions de livres sterling, contre 31,2 millions de livres sterling, et l'entreprise a enregistré 1,1 million de livres sterling de coûts de transition vers de nouvelles installations, contre 125 000 livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 62,5 millions de GBP à 63,8 millions de GBP. Ce chiffre d'affaires a été affecté par la fermeture de ses activités en Russie, des problèmes de congestion portuaire aux États-Unis et des problèmes de chaîne d'approvisionnement, indique la société. Pour ce qui est de l'avenir, le directeur général Stephen Moon déclare : "En 2023, nous sommes bien préparés pour une croissance rentable, comme le montre la croissance des ventes au cours des quatre derniers mois. Notre activité de vente au détail, au niveau national et international, génère une croissance rentable, et notre activité Amazon affiche des résultats nettement supérieurs à ceux de la même période de l'année dernière."

