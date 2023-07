INGERSOLL RAND INC. : Barclays persiste à l'achat

Ingersoll Rand Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements technologiques industriels. Le groupe propose des équipements d'air comprimé (compresseurs à vis, compresseurs à pistons, compresseurs centrifuges, sécheurs d'air, filtres à air, etc.), des pompes, des équipements de manutention, des générateurs d'électricité, des véhicules utilitaires, des voitures de golf (Club Car), etc. Les produits sont vendus notamment sous les marques Ingersoll Rand, Gardner Denver, CompAir, NASH, Thomas et Emco Wheaton. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (41,4%), Amériques (5,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31,8%) et Asie-Pacifique (20,9%).

Secteur Machines et équipements industriels