Ingersoll Rand Inc. a annoncé que Scott Watson, ancien directeur de l'exploitation d'ILC Dover, occupera le poste de vice-président principal et directeur général de la plateforme Life Science Technologies, à compter d'aujourd'hui. Il succède à Corey Walker, qui a quitté la société pour saisir une opportunité externe. Scott est responsable de la mise en œuvre de la stratégie mondiale d'ILC dans le cadre des activités commerciales, opérationnelles et de développement de nouveaux produits et, à compter du 1er janvier 2025, de la direction de l'ancienne activité médicale d'Ingersoll Rand.

En tant que directeur de l'exploitation d'ILC, leader mondial de la conception et de la production de solutions hautement innovantes pour les marchés finaux des sciences de la vie, Scott était responsable de la stratégie quotidienne et de l'exécution des opérations mondiales de l'entreprise, de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout et des processus de fabrication, ce qui a permis à l'entreprise d'être solide sur le plan opérationnel et financier. Son expérience et sa solide discipline dans les fonctions commerciales (opérations, chaîne d'approvisionnement et développement de produits) et dans l'exécution des fusions et acquisitions font de lui la personne la mieux placée pour poursuivre la croissance et le développement de la plateforme des sciences de la vie. Scott est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Kellogg School of Management de l'université Northwestern, d'une maîtrise en gestion de l'ingénierie de la McCormick School of Engineering and Applied Sciences de l'université Northwestern et d'une licence en administration des affaires de l'université de l'Ohio.