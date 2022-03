Ingersoll Rand promet 1 million de dollars pour l'aide humanitaire en Ukraine

Pour soutenir les personnes touchées par la crise en Ukraine, Ingersoll Rand Inc. (NYSE : IR) s’est associée au Programme alimentaire mondial des États-Unis (WFP USA) pour fournir une aide alimentaire en Ukraine. Ingersoll Rand, fournisseur mondial de création de flux et de solutions industrielles critiques, a fait don de 250 000 dollars pour soutenir la distribution alimentaire d’urgence du Programme alimentaire mondial des Nations unies et a promis jusqu’à 250 000 dollars supplémentaires, grâce à l’abondement des dons des employés. En outre, elle s’est engagée à verser 500 000 dollars supplémentaires en dons de produits essentiels, conçus pour aider les personnes en Ukraine à trouver des solutions médicales, d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’intervention en cas de catastrophe.

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies est la plus grande organisation humanitaire au monde, sauvant des vies dans les situations d’urgence et utilisant l’aide alimentaire pour ouvrir la voie à la paix, à la stabilité et à la prospérité, pour les personnes qui se remettent d’un conflit, d’une catastrophe et de l’impact du changement climatique. L’aide financière fournie par Ingersoll Rand et ses employés aidera le Programme alimentaire mondial des Nations unies à apporter une aide directe aux personnes en Ukraine et à celles qui fuient vers les pays voisins. Jusqu’à présent, l’agence a mobilisé des vivres pour fournir une assistance à 3 millions de personnes à l’intérieur de l’Ukraine pendant un mois.

Le président et chef de la direction, Vicente Reynal, a déclaré : « Notre objectif « Appuyez-vous sur nous pour vous aider à rendre la vie meilleure » ​guide tout ce que nous faisons. La semaine dernière, nous avons suspendu toutes les nouvelles transactions avec des clients russes, autres que les produits essentiels à la santé et au bien-être. Et aujourd’hui, nos 16 000 employés dans le monde se mobilisent pour fournir une aide alimentaire aux personnes fuyant le conflit en Ukraine, ainsi qu’à celles qui restent dans le pays. Nous sommes fiers d’être aux côtés du peuple ukrainien et applaudissons les nombreux actes incroyables que nos employés ont déjà accomplis, notamment l’hébergement de réfugiés ukrainiens et l’enseignement de compétences linguistiques pour les aider à s’adapter à leur nouvelle situation. Nous savons que nos contributions et les efforts de nos employés aideront le peuple ukrainien pendant cette crise humanitaire ».

À propos d’Ingersoll Rand Inc.

Ingersoll Rand Inc. (NYSE : IR), animée par un esprit d’entreprise et un état d’esprit responsable, se consacre à aider à améliorer la vie de ses employés, clients et communautés. Nos clients comptent sur nous pour notre excellence axée sur la technologie dans la création de flux et de solutions industrielles critiques, à travers plus de 40 marques respectées où nos produits et services excellent, dans les conditions les plus complexes et les plus difficiles. Nos employés fidélisent des clients pour la vie, grâce à leur engagement quotidien envers l’expertise, la productivité et l’efficacité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.IRCO.com.

À propos du Programme alimentaire mondial

À propos du World Food Program USA

Le Programme alimentaire mondial des États-Unis (World Food Program USA), organisation caritative 501(c)(3) basée à Washington, soutient avec fierté la mission du Programme alimentaire mondial des Nations unies, en mobilisant les décideurs politiques, les entreprises et les particuliers américains pour promouvoir le mouvement mondial visant à éliminer la faim. Notre leadership et notre soutien contribuent à renforcer un héritage américain durable consistant à nourrir les familles dans le besoin à travers le monde.

