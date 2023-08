Ingersoll-Rand (India) Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale est la fabrication et la vente de compresseurs d'air industriels de différentes capacités et la fourniture de services connexes. La société vend des compresseurs d'air principalement en Inde et exporte également ses produits vers des pays américains, asiatiques et européens. Les marques de la société comprennent Robuschi, Runtech, GARO, DV Systems, Hoffman & Lamson, Tamrotor, Belliss & Morcom, Welch, LeRoi, Hydrovane, Reavell, Tricontinent, TODO, Oberdorfer, MAKO, Wittig, MP Pumps, Butech, Dosatron, GHH RAND, Hartell Pumps, Champion Airtech, Haskel, Hibon, Linc, LMI, Milton-Roy, Milton-Roy-mixing, Williams, ZEKS, YZ Systems, Gardner Denver Compressors, et autres.

Secteur Machines et équipements industriels