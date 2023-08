Ingevec S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Ingevec S.A. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 71 817,11 millions de CLP, contre 69 004,08 millions de CLP un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 2 893,28 millions de CLP, contre 2 694,25 millions de CLP il y a un an. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 2,68 CLP, contre 2,49 CLP il y a un an. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 2,68 CLP, contre 2,49 CLP il y a un an.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 142 766,58 millions de CLP, contre 129 946,34 millions de CLP l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 5 862,57 millions de CLP, contre 5 643,17 millions de CLP il y a un an. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 5,43 CLP, contre 5,23 CLP il y a un an. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies a été de 5,43 CLP, contre 5,23 CLP il y a un an.