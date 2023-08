Inghams Group Limited est un producteur intégré de volailles basé en Australie. La société se concentre sur la production et la vente de produits à base de poulet et de dinde dans ses catégories verticalement intégrées d'élevage en plein air, d'amélioration de la valeur, de transformation primaire, de transformation secondaire et de sous-produits. En outre, les aliments pour animaux de la société sont produits principalement pour un usage interne, mais aussi pour les industries avicole et porcine. Les secteurs géographiques de la société comprennent l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les produits de la société comprennent la poitrine suprême rôtie au four, le poulet rôti chaud en liberté d'Ingham, les pilons de dinde d'Ingham, le poulet entier d'Ingham, les morceaux d'ailes de dinde d'Ingham, le poulet rôti chaud d'Ingham, mariné et farci à la paysanne, Gâteau de pommes de terre au poulet d'Ingham, Chipees au poulet émietté d'Ingham, Filets de poitrine de poulet sans gluten d'Ingham, Mignon de dinde au bacon avec beurre à l'ail d'Ingham, Nuggets de poitrine de dinde émiettée d'Ingham, Filets de poulet émiettés d'Ingham, Original et plus encore.

Secteur Pêche et agriculture