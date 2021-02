Ingredion Incorporated annonce ses résultats du quatrième trimestre 2020 10/02/2021 | 00:19 Envoyer par e-mail :

Sur l'ensemble de l'exercice, les BPA déclaré et ajusté pour 2020 s'élèvent respectivement à 5,15 $ et 6,23 $, contre 6,13 $ et 6,61 $ pour la même période lors de l'exercice précédent

La Société prévoit une légère augmentation de son chiffre d'affaires net et de son bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année 2021, stimulée par la croissance des ingrédients spécialisés, la récupération d'autres volumes et les économies engendrées par le programme Cost Smart

WESTCHESTER, Illinois, 10 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'ingrédients pour l'industrie alimentaire, a publié aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2020. Les résultats, annoncés conformément aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») des États-Unis pour 2020 et 2019, comprennent des éléments qui sont exclus des mesures financières non définies par les PCGR présentées par la Société. « Nous avons relevé les défis de 2020 de front et réalisé de solides performances, tout en faisant progresser notre feuille de route de croissance sur nos cinq plateformes spécialisées. Nos équipes ont fait preuve d'agilité tout au long de l'année, exploité efficacement nos usines tout en restant proches des clients et en anticipant leurs besoins, ce qui nous a permis de rester un fournisseur de choix. En nous tournant vers de nouvelles méthodes de travail, plus de 1 300 engagements virtuels ont été pris avec les clients afin de co-créer et de fournir des idées et des solutions innovantes à partir de nos laboratoires interactifs Idea Labs ». « Nous avons enregistré des résultats exceptionnels au cours du quatrième trimestre, avec une croissance du chiffre d'affaires net de 3 % en glissement annuel, chaque région ayant contribué à cette croissance du chiffre d'affaires net. Trois des quatre régions ont connu une reprise de la demande en volume suite aux effets de la COVID-19, ce qui est un signe très encourageant. De plus, nous avons enregistré des résultats exceptionnels en Amérique du Sud, en raison de fortes hausses de prix qui nous ont permis de suivre le rythme de l'inflation et de l'évolution des conditions du marché », a déclaré Jim Zallie, président-directeur général d'Ingredion. « Au cours du trimestre, nous avons également achevé notre acquisition stratégique de 100 % des parts de Verdient Foods, Inc., mobilisé l'équipe d'intégration et avancé dans la construction de la ligne de production de protéines végétales de notre usine spécialisée. De plus, nous avons obtenu la certification de qualité alimentaire recommandée pour notre site d'isolation des protéines de pois de South Sioux City. Le chiffre d'affaires net des ingrédients spécialisés, hors effet de change, a augmenté dans les quatre régions pour le trimestre et l'ensemble de l'année, et représente désormais 32 % de notre chiffre d'affaires net annuel », a ajouté M. Zallie. « Guidées par l'esprit d'entreprise, nos équipes ont marqué de grands pas dans la refonte et la restructuration de notre organisation dans les quatre régions, ce qui a permis de réaliser 103 millions de dollars d'économies sur les taux d'exploitation, dépassant l'objectif de notre programme Cost Smart de 2020. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif triennal de 170 millions de dollars d'ici la fin de l'année 2021 ». « Alors que nous entamons 2021 avec une dynamique croissante, nous sommes bien placés pour continuer à faire progresser notre stratégie de croissance et fournir de la valeur à chaque point de contact de l'expérience client. Nous restons engagés dans notre mission qui consiste à être un fournisseur fiable ainsi qu'un partenaire innovant pour nos clients. Nous sommes convaincus que notre approche ciblée servira à créer une valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes », a conclu M. Zallie. *Le bénéfice par action ajusté dilué (« BPA ajusté »), le bénéfice d'exploitation ajusté, le taux d'imposition effectif ajusté et le flux de trésorerie ajusté sont des mesures financières non définies par les PCGR. Consultez la section II des Informations financières complémentaires intitulée « Informations non conformes aux PCGR » suivant les États financiers consolidés résumés inclus dans le présent communiqué de presse pour un rapprochement de ces mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures définies par les PCGR des États-Unis les plus directement comparables. Bénéfice par action (BPA) dilué 4Q19 4Q20 2019 2020 Reported EPS $ 1.61 $ 1.70 $ 6.13 $ 5.15 Impairment/Restructuring Costs $ 0.18 $ 0.62 $ 0.65 $ 1.11 Acquisition/Integration Costs $ 0.01 $ 0.04 $ 0.03 $ 0.13 Tax Items $ (0.26 ) $ (0.63 ) $ (0.20 ) $ (0.32 ) Other Adjusted Items - $ 0.02 - $ 0.16 Adjusted EPS** $ 1.54 $ 1.75 $ 6.61 $ 6.23

Facteurs estimatifs affectant le changement des BPA déclaré et ajusté 4Q20 2020 Margin 0.33 0.29 Volume (0.12 ) (0.53 ) Foreign exchange (0.04 ) (0.24 ) Other income 0.02 (0.02 ) Total operating items 0.19 (0.50 ) Other non-operating income 0.02 0.06 Financing costs (0.03 ) 0.06 Non-controlling interests 0.02 0.04 Shares outstanding - (0.02 ) Tax rate 0.01 (0.01 ) Total non-operating items 0.02 0.13 Total items affecting EPS** 0.21 (0.38 ) **Les totaux peuvent ne pas être exactement égaux à la somme en raison des arrondissages Principaux résultats financiers Au 31 décembre 2020, la dette totale et les liquidités ainsi que les investissements à court terme étaient de 2,2 milliards de dollars et 665 millions de dollars, respectivement, contre 1,8 milliard de dollars et 268 millions de dollars, respectivement, au 31 décembre 2019. L'augmentation de la dette totale, de la trésorerie et des investissements à court terme est principalement attribuable à la vente par la Société de 1,0 milliard de dollars de billets de premier rang au deuxième trimestre 2020 et aux améliorations du fonds de roulement, qui ont été partiellement compensées par le remboursement de 400 millions de dollars de billets de premier rang de novembre 2020 en juillet.

Les coûts de financement nets sont de 22 millions de dollars, soit une hausse de 3 millions de dollars au quatrième trimestre par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation est le résultat d'un effet de change accru, partiellement compensé par la diminution des intérêts débiteurs nets en raison de la baisse des taux d'intérêt.

Les taux d'imposition effectifs déclaré et ajusté pour le trimestre étaient respectivement de 18,9 % et 27,1 %, comparativement à 25,2 % et 27,5 %, respectivement, au cours de la même période de l'exercice précédent. La baisse du taux d'imposition déclaré est principalement attribuable à l'augmentation de la valeur du peso mexicain par rapport au dollar américain et à d'autres éléments ponctuels, compensés par la composition des bénéfices par pays.

Les dépenses en capital pour l'ensemble de l'exercice se sont élevées à 333 millions de dollars, en hausse de 5 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent. Examen fonctionnel Total Ingredion $ in millions 2019

Net Sales FX Impact Volume Pricemix



PureCircle 2020

Net Sales % change % change

excl. FX Fourth Quarter 1,549 -26 -15 66 19 1,593 3 % 4 % Full-year 6,209 -164 -229 144 27 5,987 -4 % -1 % Bénéfice d'exploitation déclaré $ in millions 2019 FX Impact Business Drivers



PureCircle Acquisition /

Integration Restructuring / Impairment



Other 2020 % change % change

excl. FX Fourth Quarter 170 -4 28 -6 -2 -36 13 163 -4 % -2 % Full-year 664 -22 -13 -11 -8 -36 8 582 -12 % -9 % Bénéfice d'exploitation ajusté $ in millions 2019 FX Impact Business Drivers



PureCircle 2020 % change % change

excl. FX Fourth Quarter 168 -4 28 -6 186 11 % 13 % Full-year 705 -22 -13 -11 659 -7 % -3 % Chiffre d'affaires net Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre a augmenté par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation a été stimulée par une forte composition tarifaire et des volumes plus élevés en Amérique du Sud, l'inclusion des résultats de PureCircle et la croissance des volumes spécialisés dans les quatre régions. Hors effet de change, le chiffre d'affaires net a augmenté de 4 % pour le trimestre.

Le chiffre d'affaires net pour l'ensemble de l'exercice a diminué par rapport à la même période de l'exercice précédent. La baisse du chiffre d'affaire net pour l'ensemble de l'exercice a été stimulée par la régression du volume des ventes en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, principalement liée aux mesures de confinement dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 imposées au cours des deuxième et troisième trimestres. Hors effet de change, le chiffre d'affaires net a diminué de 1 % pour l'ensemble de l'exercice. Bénéfice d'exploitation Le bénéfice d'exploitation déclaré et ajusté pour le trimestre s'est élevé à 163 millions de dollars et 186 millions de dollars, respectivement, soit une diminution de 4 % et une augmentation de 11 %, respectivement, par rapport à la même période de l'exercice précédent. La diminution du bénéfice d'exploitation déclaré est principalement attribuable à une dépréciation du nom commercial, aux coûts de restructuration liés à notre programme Cost Smart et aux coûts d'acquisition et d'intégration qui ont été partiellement compensés par le bénéfice d'une décision fiscale rendue au Brésil. L'augmentation du bénéfice d'exploitation ajusté est en grande partie attribuable à la baisse des coûts des intrants en Amérique du Nord et à la forte composition tarifaire constatée en Amérique du Sud. Hors effet de change, les bénéfices d'exploitation déclaré et ajusté ont respectivement diminué de 2 % et augmenté de 13 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Les bénéfices d'exploitation déclaré et ajusté pour l'ensemble de l'exercice se sont élevés à 582 millions de dollars et 659 millions de dollars, respectivement, soit une diminution de 12 % et 7 %, respectivement, par rapport à la même période de l'exercice précédent. La diminution du bénéfice d'exploitation déclaré est principalement attribuable à la hausse des coûts de restructuration liés à notre programme Cost Smart, à la dépréciation du nom commercial et à d'autres dépréciations, ainsi qu'aux coûts d'acquisition et d'intégration qui ont été partiellement compensés par le bénéfice d'une décision fiscale rendue au Brésil. La baisse du bénéfice d'exploitation ajusté est en grande partie attribuable à la régression des volumes de ventes en Amérique du Nord, à l'inclusion des résultats de PureCircle et à la hausse des coûts d'entreprise en raison des investissements continus visant à stimuler les activités et la transformation numérique. Ces baisses ont été partiellement compensées par une forte composition tarifaire en Amérique du Sud. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation déclaré et ajusté a diminué de 9 % et de 3 %, respectivement, par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le bénéfice d'exploitation déclaré au quatrième trimestre a été inférieur au bénéfice d'exploitation ajusté de 23 millions de dollars en raison d'une dépréciation du nom commercial, aux coûts de restructuration liés à notre programme Cost Smart, ainsi qu'aux coûts d'acquisition et d'intégration qui ont été partiellement compensés par le bénéfice d'une décision fiscale rendue au Brésil.

Le bénéfice d'exploitation déclaré sur l'ensemble de l'exercice a été inférieur au bénéfice d'exploitation ajusté de 77 millions de dollars en raison d'une dépréciation du nom commercial, des coûts de restructuration liés à notre programme Cost Smart et des coûts d'acquisition et d'intégration qui ont été partiellement compensés par le bénéfice d'une décision fiscale rendue au Brésil. Chiffre d'affaires net

Amérique du Nord $ in millions 2019

Net Sales FX Impact Volume Price

mix 2020

Net Sales % change % change

excl. FX Fourth Quarter 922 1 -17 17 923 0 % 0 % Full-year 3,834 -5 -198 31 3,662 -4 % -4 % Bénéfice d'exploitation par segment $ in millions 2019 FX Impact Business Drivers 2020 % change % change

excl. FX Fourth Quarter 113 - 16 129 14 % 14 % Full-year 522 -1 -34 487 -7 % -7 % Bénéfice d'exploitation Le bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre était de 129 millions de dollars, soit une hausse de 16 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation s'explique par la baisse des coûts nets du maïs et une composition tarifaire favorable.

Le bénéfice d'exploitation sur l'ensemble de l'exercice était de 487 millions de dollars, soit une diminution de 35 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent. La baisse a été alimentée par un recul significatif de la consommation hors domicile dans toute la région, ainsi que par le confinement de la clientèle des brasseries au Mexique au deuxième trimestre, phénomène qui a été en partie compensé par une diminution des coûts nets du maïs et une composition tarifaire favorable au quatrième trimestre. Chiffre d'affaires net

Amérique du Sud $ in millions 2019

Net Sales FX Impact Volume Price

mix 2020

Net Sales % change % change

excl. FX Fourth Quarter 261 -36 2 49 276 6 % 19 % Full-year 960 -140 -18 117 919 -4 % 10 % Bénéfice d'exploitation par segment $ in millions 2019 FX Impact Business Drivers 2020 % change % change

excl. FX Fourth Quarter 35 -5 14 44 26 % 40 % Full-year 96 -18 34 112 17 % 35 % Bénéfice d'exploitation Le bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre s'est élevé à 44 millions de dollars, soit une augmentation de 9 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent. L'augmentation a été stimulée par une solide composition tarifaire et une décision fiscale de 5 millions de dollars rendue au Brésil, en partie compensée par un effet de change défavorable. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation de ce segment a progressé de 40 %.

Le bénéfice d'exploitation sur l'ensemble de l'exercice s'est élevé à 112 millions de dollars, soit une augmentation de 16 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent, en raison d'une solide composition tarifaire, qui a été partiellement compensée par un effet de change défavorable et des volumes de ventes plus faibles. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation de ce segment a progressé de 35 %. Les résultats de l'Argentine sont comptabilisés en dollars américains dans le cadre d'une comptabilité d'hyperinflation. Chiffre d'affaires net

Asie/Pacifique $ in millions 2019

Net Sales FX Impact Volume Price

mix



PureCircle 2020

Net Sales % change % change

excl. FX Fourth

Quarter 212 6 -4 -3 19 230 8 % 5 % Full-year 823 -5 -17 -15 27 813 -1 % -1 % Bénéfice d'exploitation par segment $ in millions 2019 FX Impact Business Drivers



PureCircle 2020 % change % change

excl. FX Fourth Quarter 22 1 3 -6 20 -9 % -13 % Full-year 87 - 4 -11 80 -8 % -8 % Bénéfice d'exploitation Le bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre s'est élevé à 20 millions de dollars, soit une baisse de 2 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent, causée par une perte d'exploitation de 6 millions de dollars de PureCircle. Hormis les résultats de PureCircle, le bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre était de 26 millions de dollars, soit une hausse de 4 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent, largement imputable à la baisse des coûts et des dépenses d'exploitation.

Le bénéfice d'exploitation sur l'ensemble de l'exercice était de 80 millions de dollars, soit une diminution de 7 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les résultats de PureCircle ont réduit le bénéfice d'exploitation sur l'ensemble de l'exercice de 11 millions de dollars. Hormis les résultats de PureCircle, le bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'exercice a augmenté de 4 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, la baisse des coûts ayant compensé la régression du volume des ventes enregistrée pendant le premier semestre 2020 en raison des effets de la COVID-19. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation du segment a diminué de 8 %. Chiffre d'affaires net

Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA) $ in millions 2019

Net Sales FX Impact Volume Price

mix 2020

Net Sales % change % change

excl. FX Fourth Quarter 154 2 4 4 164 6 % 5 % Full-year 592 -16 3 14 593 0 % 3 % Bénéfice d'exploitation par segment $ in millions 2019 FX Impact Business Drivers 2020 % change % change

excl. FX Fourth Quarter 28 - 1 29 4 % 4 % Full-year 99 -4 7 102 3 % 7 % Bénéfice d'exploitation Le bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre était de 29 millions de dollars, soit une hausse de 1 million de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation est en grande partie attribuable à la baisse des coûts des intrants et à une composition tarifaire favorable.

Le bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'exercice s'est élevé à 102 millions de dollars, soit une augmentation de 3 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation est en grande partie attribuable aux mesures tarifaires prises au Pakistan, aux ventes importantes d'ingrédients spécialisés dans la région EMOA, ainsi qu'à la baisse des dépenses d'exploitation en Europe. Cette hausse a été partiellement compensée par les effets des restrictions de confinement au Pakistan sur les volumes de vente au premier semestre, ainsi que par les effets de change négatifs. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation de ce segment a progressé de 7 %. Dividendes

En décembre 2020, la Société a versé un dividende trimestriel de 46 millions de dollars (0,64 $ par action). La Société a versé 178 millions de dollars de dividendes en 2020. Perspectives pour 2021 Pour le premier trimestre 2021, la Société prévoit une légère augmentation du chiffre d'affaires net total et une modeste augmentation du bénéfice d'exploitation en fonction de l'impact de la résurgence de la COVID-19, ainsi que du rythme et de l'efficacité de la vaccination. Le volume du chiffre d'affaires net pendant la pandémie a généralement été corrélé à l'augmentation de l'activité des consommateurs et à l'écart de la consommation d'aliments et boissons hors domicile. Pour l'ensemble de l'année, la Société prévoit une légère augmentation du chiffre d'affaires net et du bénéfice d'exploitation de la région, stimulée par la croissance des ingrédients spécialisés, la récupération d'autres volumes et les économies liées engendrées par le programme Cost Smart. Compte tenu de cet environnement incertain, la Société ne fournit actuellement aucune orientation pour le BPA et les flux de trésorerie issus des activités d'exploitation pour l'ensemble de l'année 2021. Les coûts d'entreprise pour l'ensemble de l'exercice devraient rester stables avec un taux d'imposition effectif déclaré et ajusté de 26,5 % à 28 %, respectivement. Les engagements d'investissement en capital devraient se situer entre 330 et 350 millions de dollars, dont plus de 100 millions de dollars injectés pour stimuler la croissance des spécialités. Détails de la téléconférence et de la webdiffusion

Ingredion tiendra une téléconférence le mercredi 3 février 2021 à 8 h 00, heure normale du centre, animée par Jim Zallie, président-directeur général, et James Gray, vice-président exécutif et directeur financier. L'appel a été diffusé sur le Web en temps réel et comprenait une présentation accessible sur le site Web de la Société sur www.ingredion.com . La présentation pourra être téléchargée quelques heures avant le début de l'appel. Une retransmission de la diffusion Web sera disponible pendant une durée limitée sur www.ingredion.com . À propos de la Société

Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), dont le siège est situé dans la banlieue de Chicago, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'ingrédients et sert des clients dans plus de 120 pays. Avec un chiffre d'affaires net annuel de près de 6 milliards $ en 2020, la Société transforme des céréales, des fruits, des légumes et d'autres matières végétales en ingrédients à valeur ajoutée et en solutions destinés aux secteurs de l'alimentation, des boissons, de l'alimentation animale, de la brasserie et de l'industrie. Avec les 29 centres d'innovation Idea Labs® d'Ingredion répartis dans le monde entier et ses quelque 12 000 employés, la Société co-crée avec ses clients et atteint son objectif de libérer le potentiel des personnes, de la nature et de la technologie pour rendre la vie meilleure. Rendez-vous sur ingredion.com pour plus d'informations et pour connaître les dernières actualités de la Société. Énoncés prospectifs La présente publication contient ou peut contenir des énoncés prospectifs tels que définis par la Section 27A du Securities Act de 1933, tel qu'il a été amendé, et par la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'il a été amendé. La Société souhaite que ces énoncés prospectifs soient couverts par les principes du « Safe Harbor » (règle-refuge) pour de tels énoncés. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, toute déclaration concernant les attentes de la Société à l'égard des conséquences de la pandémie de COVID-19, de son chiffre d'affaires net, des revenus d'exploitation régionaux, de ses coûts d'entreprise, de ses taux d'imposition effectifs et de ses dépenses d'immobilisation engagées pour 2021, ainsi que toutes hypothèses, attentes ou convictions sous-jacentes à ce qui précède. Ces énoncés peuvent quelquefois être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « pouvoir », « devoir », « prévoir », « supposer », « croire », « planifier », « projeter », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « continuer », « pro forma », « prévision », « vue », « incitations »,« opportunités », « potentiel », « provisionnel » ou autres expressions similaires ou leur forme négative. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques contenus dans le présent communiqué de presse ou mentionnés dans le présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés sont fondés sur les circonstances ou les attentes actuelles, mais ils sont soumis à certains risques et incertitudes inhérents, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sont indépendants de notre volonté. Bien que nous estimions que nos attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, nous prévenons les investisseurs que nous ne pouvons garantir que nos attentes se révéleront exactes. Les résultats et développements réels peuvent différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues par nos énoncés prospectifs en raison des risques et incertitudes suivants, entre autres : les effets persistants de la COVID-19 ; l'évolution des préférences de consommation, y compris celles relatives au sirop de maïs à haute teneur en fructose ; les effets de la conjoncture économique mondiale ainsi que les conditions politiques, économiques, d'entreprise et de marché qui affectent les clients et les consommateurs des différents pays et régions géographiques dans lesquels nous achetons nos matières premières ou fabriquons ou vendons nos produits, notamment de la conjoncture économique, monétaire et politique en Amérique du Sud et de la conjoncture économique et politique en Europe, ainsi que de leur incidence sur nos volumes de vente, et le prix de nos produits, notre capacité à accéder au marché du crédit et notre capacité à recouvrer nos créances auprès de nos clients ; les changements défavorables dans les retours sur investissement générés par nos avoirs de retraite ; les performances financières futures des principaux secteurs que nous servons et desquels nous tirons une part importante de nos ventes, y compris les industries des aliments, des boissons, de l'alimentation animale et de la brasserie ; l'incertitude quant à l'acceptation des produits élaborés par la modification génétique et la biotechnologie ; notre capacité à développer ou à acquérir de nouveaux produits et services à des vitesses ou des qualités suffisantes pour répondre aux attentes ; les changements dans les politiques, les lois ou les réglementations des États-Unis et étrangères, et/ou les coûts de conformité légale ; une pression de la concurrence et/ou des clients accrue dans l'industrie du traitement du maïs et les industries connexes, y compris en ce qui concerne les marchés et les prix de nos produits de base et de nos co-produits, notamment l'huile de maïs ; la disponibilité des matières premières, y compris la fécule de pomme de terre, le tapioca, la gomme arabique ainsi que les variétés spécifiques de maïs sur lesquelles reposent certains de nos produits, et notre capacité à répercuter sur les clients les hausses potentielles du coût du maïs et des autres matières premières ; les coûts et la disponibilité des matières premières et de l'énergie ; notre capacité à maîtriser les coûts, à respecter les budgets et à réaliser les synergies attendues, y compris en ce qui concerne notre capacité à compléter les projets de maintenance et d'investissement prévus en respectant les délais et le budget, et à réaliser les économies attendues dans le cadre de notre programme Cost Smart ainsi qu'en ce qui concerne les frais de transport et d'expédition ; l'impact des marchés financiers et boursiers sur nos coûts d'emprunt, y compris à la suite de fluctuations des devises étrangères, les fluctuations des taux d'intérêt et de change et la volatilité du marché, ainsi que les risques associés à la couverture contre ces fluctuations ; les effets potentiels du changement climatique ; notre capacité à identifier et compléter avec succès des acquisitions ou des alliances stratégiques à des conditions favorables, ainsi que notre capacité à intégrer avec succès les entreprises acquises, à mettre en œuvre et à entretenir des alliances stratégiques et à obtenir les synergies anticipées concernant l'ensemble de ce qui précède ; les difficultés opérationnelles dans nos usines de fabrication ou en ce qui concerne la fiabilité des chaudières ; les risques liés à la sécurité et à la qualité des produits et à la conformité avec les lois et réglementations dans les domaines de l'environnement, la santé et la sécurité ; les risques économiques, politiques et autres inhérents aux opérations menées dans des pays étrangers avec des devises étrangères et des expéditions de produits entre pays, y compris en ce qui concerne les droits de douane, les quotas et obligations ; les interruptions, les violations ou les défaillances de sécurité qui pourraient affecter nos systèmes informatiques, processus et sites ; notre capacité à maintenir des relations de travail satisfaisantes ; l'impact des conditions climatiques, des catastrophes naturelles, de la guerre ou des actes d'hostilité similaires, des actes et menaces de terrorisme, le déclenchement ou la poursuite de pandémies telles que la COVID-19 et d'autres événements importants qui pourraient avoir un impact sur notre activité ; la prise en compte potentielle des charges de dépréciation sur le fonds de roulement ou les actifs durables ; les changements dans nos taux d'imposition ou notre exposition à des passifs d'impôts supplémentaires ; et enfin, notre capacité à lever des fonds à des taux raisonnables pour développer et étendre nos opérations. Nos énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour des énoncés prospectifs afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date de l'énoncé à la suite de nouvelles informations ou d'événements ou développements futurs. Si nous mettons à jour ou corrigeons l'un ou plusieurs de ces énoncés, les investisseurs et les lecteurs ne doivent pas en conclure que nous apporterons d'autres mises à jour ou corrections. Pour une description plus détaillée de ces risques et d'autres risques, consultez la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour la période trimestrielle close le 31 mars 2020 et les rapports ultérieurs sur les formulaires 10-Q et 8-K. CONTACT :

Investisseurs : Tiffany Willis, 708-551-2592

Médias : Becca Hary, 708-551-2602 Ingredion Incorporated (“Ingredion”) Condensed Consolidated Statements of Income (Unaudited) (in millions, except per share amounts) Three Months Ended December 31, Change % Year Ended December 31, Change % 2020 2019 2020 2019 Net sales $ 1,593 $ 1,549 3 % $ 5,987 $ 6,209 (4 %) Cost of sales 1,241 1,226 4,715 4,897 Gross profit 352 323 9 % 1,272 1,312 (3 %) Operating expenses 172 153 12 % 628 610 3 % Other (income) expense, net (35 ) (16 ) (31 ) (19 ) Restructuring/impairment charges 52 16 93 57 Operating income 163 170 (4 %) 582 664 (12 %) Financing costs, net 22 19 81 81 Other, non-operating (income) expense, net (2 ) - (5 ) 1 Income before income taxes 143 151 (5 %) 506 582 (13 %) Provision for income taxes 27 38 152 158 Net income 116 113 3 % 354 424 (17 %) Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 4 6 11 Net income attributable to Ingredion $ 115 $ 109 6 % $ 348 $ 413 (16 %) Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 67.2 67.0 67.2 66.9 Diluted 67.6 67.5 67.6 67.4 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.71 $ 1.63 5 % $ 5.18 $ 6.17 (16 %) Diluted $ 1.70 $ 1.61 6 % $ 5.15 $ 6.13 (16 %)

Ingredion Incorporated (“Ingredion”) Condensed Consolidated Balance Sheets (in millions, except share and per share amounts) December 31, 2020 December 31, 2019 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 665 $ 264 Short-term investments - 4 Accounts receivable – net 1,011 977 Inventories 917 861 Prepaid expenses 54 54 Total current assets 2,647 2,160 Property, plant and equipment – net 2,455 2,306 Goodwill 902 801 Other intangible assets – net 444 437 Operating lease assets 173 151 Deferred income tax assets 23 13 Other assets 214 172 Total assets $ 6,858 $ 6,040 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings 58 $ 82 Accounts payable and accrued liabilities 1,020 885 Total current liabilities 1,078 967 Non-current liabilities 227 220 Long-term debt 2,128 1,766 Non-current operating lease liabilities 136 120 Deferred income tax liabilities 217 195 Total liabilities 3,786 3,268 Share-based payments subject to redemption 30 31 Redeemable non-controlling interests 70 - Equity Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock – authorized 25,000,000 shares – $0.01 par value, none issued - - Common stock – authorized 200,000,000 shares – $0.01 par value, 77,810,875 shares issued at December 31, 2020 and December 31, 2019 1 1 Additional paid-in capital 1,150 1,137 Less: Treasury stock (common stock; 10,795,346 and 10,993,388 shares at December 31, 2020 and December 31, 2019, respectively) at cost (1,024 ) (1,040 ) Accumulated other comprehensive loss (1,133 ) (1,158 ) Retained earnings 3,957 3,780 Total Ingredion stockholders’ equity 2,951 2,720 Non-redeemable non-controlling interests 21 21 Total equity 2,972 2,741 Total liabilities and equity $ 6,858 $ 6,040

Ingredion Incorporated (“Ingredion”) Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) For the Year Ended December 31, (in millions) 2020 2019 Cash provided by operating activities: Net income $ 354 $ 424 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 213 220 Mechanical stores expense 54 57 Deferred income taxes (7 ) 3 Charge for fair value mark-up of acquired inventory 6 - Margin accounts 43 (1 ) Changes in other trade working capital 107 (53 ) Other 59 30 Cash provided by operating activities 829 680 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases, net proceeds on disposals (333 ) (328 ) Payments for acquisitions, net of cash acquired (236 ) (42 ) Investment in a non-consolidated affiliate (6 ) (10 ) Short-term investments 4 - Other - 6 Cash used for investing activities (571 ) (374 ) Cash provided by (used for) financing activities: Proceeds from borrowings (payments on), net 326 (256 ) Debt issuance costs (9 ) - Repurchases of common stock, net - 63 Issuances of common stock for share-based compensation, net of settlements 4 3 Dividends paid, including to non-controlling interests (178 ) (174 ) Cash provided by (used for) financing activities 143 (364 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash - (5 ) Increase (decrease) in cash and cash equivalents 401 (63 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 264 327 Cash and cash equivalents, end of period $ 665 $ 264

Ingredion Incorporated (“Ingredion”) Supplemental Financial Information (Unaudited) I. Geographic Information of Net Sales and Operating Income (in millions, expect for percentages) Three Months Ended December 31, Change Year Ended December 31, Change Change 2020 2019 Change Excl. FX 2020 2019 % Excl. FX Net Sales North America $ 923 $ 922 0 % 0 % $ 3,662 $ 3,834 (4 %) (4 %) South America 276 261 6 % 19 % 919 960 (4 %) 10 % Asia-Pacific 230 212 8 % 5 % 813 823 (1 %) (1 %) EMEA 164 154 6 % 5 % 593 592 0 % 3 % Total Net Sales $ 1,593 $ 1,549 3 % 4 % $ 5,987 $ 6,209 (4 %) (1 %) Operating Income North America $ 129 $ 113 14 % 14 % $ 487 $ 522 (7 %) (7 %) South America 44 35 26 % 40 % 112 96 17 % 35 % Asia-Pacific 20 22 (9 %) (13 %) 80 87 (8 %) (8 %) EMEA 29 28 4 % 4 % 102 99 3 % 7 % Corporate (36 ) (30 ) (20 %) (20 %) (122 ) (99 ) (23 %) (23 %) Sub-total 186 168 11 % 13 % 659 705 (7 %) (3 %) Acquisition/integration costs (3 ) (1 ) (11 ) (3 ) Restructuring/impairment charges (52 ) (16 ) (93 ) (57 ) Charge for fair value markup of acquired inventory (3 ) - (6 ) - North America storm damage (1 ) - (3 ) - Other Matters 36 19 36 19 Total Operating Income $ 163 $ 170 (4 %) (2 %) $ 582 $ 664 (12 %) (9 %)

II. Non-GAAP Information Pour compléter les résultats financiers consolidés préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR »), nous utilisons des mesures financières historiques non conformes aux PCGR, qui excluent certains éléments des PCGR tels que les coûts d'acquisition et d'intégration, les coûts de restructuration et de dépréciation, la provision fiscale mexicaine et certains autres éléments spéciaux. Nous utilisons généralement le terme « ajusté » pour désigner ces montants non conformes aux PCGR.



La direction utilise des mesures financières non conformes aux PCGR en interne pour la prise de décisions stratégiques, la prévision des résultats futurs et l'évaluation des performances actuelles. En divulguant les mesures financières non conformes aux PCGR, la direction vise à fournir aux investisseurs une comparaison plus significative et plus cohérente de nos résultats d'exploitation et de nos tendances pour les périodes présentées. Ces mesures financières non conformes aux PCGR sont utilisées en plus et en conjonction avec les résultats présentés conformément aux PCGR et reflètent une façon supplémentaire de voir les aspects de nos opérations. En associant cela à nos résultats présentés conformément aux PCGR, nous sommes en mesure de permettre une compréhension plus complète des facteurs et tendances affectant notre activité. Ces mesures non conformes aux PCGR doivent être considérées comme un complément, et non comme un remplacement ou une forme supérieure, des mesures correspondantes calculées conformément aux PCGR.



Les mesures financières non conformes aux PCGR n'étant pas préparées selon les PCGR, les informations ne sont pas nécessairement comparables à celles des autres sociétés. Un rapprochement de chaque mesure financière historique non conforme aux PCGR et de la mesure conforme aux PCGR la plus comparable est fourni dans les tableaux ci-dessous. Ingredion Incorporated (“Ingredion”) Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS (Unaudited) Three Months Ended Three Months Ended Year Ended Year Ended December 31, 2020 December 31, 2019 December 31, 2020 December 31, 2019 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 115 $ 1.70 $ 109 $ 1.61 $ 348 $ 5.15 $ 413 $ 6.13 Add back: Acquisition/integration costs, net of $ - million and $2 million of income tax benefit for the three months and year ended December 31, 2020, respectively, and $ - million and $1 million for the three months and year ended December 31, 2019, respectively (i) 3 0.04 1 0.01 9 0.13 2 0.03 Restructuring/impairment charges, net of income tax benefit of $11 million and $18 million for the three months and year ended December 31, 2020, respectively, and $4 million and $13 million for the three months and year ended December 31, 2019, respectively (ii) 41 0.62 12 0.18 75 1.11 44 0.65 Charge for fair value markup of acquired inventory, net of income tax benefit of $ - for the three months and year ended December 31, 2020, respectively (iii) 1 0.01 - - 4 0.06 - - Charge for early extinguishment of debt, net of income tax benefit of $ - and $1 million for the three months and year ended December 31, 2020, respectively (iv) - - - - 4 0.06 - - North America storm damage, net of income tax benefit of $ - million for the three months and year ended December 31, 2020, respectively (v) 1 0.01 - - 3 0.04 - - Other matters, net of income tax expense of $9 million for the three months and year ended December 31, 2020, and $6 million and $8 million for the three months and year ended December 31, 2019, respectively (vi) (27 ) (0.40 ) (13 ) (0.19 ) (27 ) (0.40 ) (11 ) (0.16 ) Tax (benefit) provision - Mexico (vii) (13 ) (0.19 ) (5 ) (0.07 ) 3 0.04 (3 ) (0.04 ) Other tax matters (viii) (3 ) (0.04 ) - - 3 0.04 - - Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 118 $ 1.75 $ 104 $ 1.54 $ 422 $ 6.23 $ 445 $ 6.61 Net income, EPS and tax rates may not foot or recalculate due to rounding. Notes (i) La période 2020 inclut principalement les coûts liés à l'acquisition et à l'intégration de l'activité acquise auprès de PureCircle Limited. Les coûts d'acquisition et d'intégration présentés dans le tableau « rapprochement du revenu net ajusté attribuable à Ingredion » sont nets des coûts attribuables aux intérêts minoritaires. La période 2019 inclut principalement les coûts liés à l'acquisition et à l'intégration de l'activité acquise auprès de Western Polymer, LLC. (ii) Au cours du trimestre et de l'exercice clos au 31 décembre 2020, la Société a comptabilisé respectivement 52 millions de dollars et 93 millions de dollars de frais de restructuration/dépréciation avant impôts. Au cours du quatrième trimestre 2020, la Société a comptabilisé une dépréciation de 35 millions de dollars de l'actif incorporel d'une durée de vie indéfinie au titre de la dénomination commerciale TIC Gum, en raison de la décision de la Société de modifier sa stratégie marketing en lien avec la marque. En outre, la Société a également encouru 11 millions de dollars de frais relatifs au personnel et autres, y compris les prestations professionnelles, en association avec son programme de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux Cost Smart et 6 millions de dollars de frais de restructuration dans le cadre de son programme de coût de vente Cost Smart, principalement en Amérique du Nord et dans la région APAC. Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2020, la Société a comptabilisé 48 millions de dollars de frais de restructuration avant impôts, se composant de 25 millions de dollars de frais relatifs au personnel et autres, y compris les prestations professionnelles, en association avec son programme de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux Cost Smart et 23 millions de dollars de frais de restructuration principalement en Amérique du Nord et dans la région APAC dans le cadre de son programme de coût de vente Cost Smart. En outre, la Société a comptabilité des frais de dépréciation de 45 millions de dollars, se composant d'une dépréciation de 35 millions de dollars de l'actif incorporel d'une durée de vie indéfinie au titre de la dénomination commerciale TIC Gum, en raison de la décision de la Société de modifier sa stratégie marketing liée à la marque, et d'une dépréciation de 10 millions de dollars de son investissement selon la méthode de mise en équivalence suite à la baisse de la juste valeur de son investissement par rapport au prix d'achat convenu de la participation restante de 80 % dans Verdient Foods, Inc.



Au cours du trimestre et de l'exercice clos au 31 décembre 2019, la Société a comptabilisé respectivement 16 millions de dollars et 57 millions de dollars de frais de restructuration/dépréciation avant impôts. Au cours du quatrième trimestre 2019, la Société a comptabilisé 11 millions de dollars de frais nets de restructuration dans le cadre du programme de coût de vente Cost Smart et 5 millions de dollars de frais relatifs au personnel et autres, y compris les prestations professionnelles, en association avec notre programme de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux Cost Smart. Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2019, la Société a comptabilisé 57 millions de dollars de frais de restructuration avant impôts, y compris 29 millions de dollars de frais de restructuration nets dans le cadre du programme de coût de vente Cost Smart et 28 millions de dollars de frais relatifs au personnel et autres, y compris les prestations professionnelles, en association avec notre programme de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux Cost Smart. (iii) Le trimestre et l'exercice clos au 31 décembre 2020 incluent les frais non administratifs associés à l'achat de stocks de PureCircle Limited ayant fait l'objet d'un ajustement selon la juste valeur à la date d'acquisition conformément aux règles de comptabilité du regroupement d'entreprises. Le coût est présenté dans le tableau « rapprochement du revenu net ajusté attribuable à Ingredion » net de la part au prorata du coût des participations minoritaires. 2 millions de dollars de coût total sont attribuables aux intérêts minoritaires pour les trois mois et l'exercice clos au 31 décembre 2020.



(iv) Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2020, la Société a encouru 5 millions de dollars de frais directement liés à l'extinction de dette anticipée des 400 millions de dollars en billets de premier rang à 4,625 % arrivant à échéance le 1er novembre 2020. La Société a comptabilisé les frais d'extinction de dette dans les coûts de financement, nets sur les états consolidés condensés des revenus. (v) Au cours du trimestre clos au 30 septembre 2020, une installation de la Société a encouru des dégâts de tempête, à savoir l'usine de fabrication œuvrant dans le domaine de l'IA basée à Cedar Rapids. Celle-ci a été fermée pendant 10 jours. Les dégâts liés à cette tempête ont entraîné des frais de 1 million de dollars et de 3 millions de dollars au cours des trois mois et de l'exercice clos au 31 décembre 2020, respectivement. La Société a comptabilisé les frais de ces dégâts de tempête dans les Autres dépenses (de revenu), nettes sur les états consolidés condensés des revenus. (vi) En 2019, la Société a reçu un jugement favorable de la Cour d'appel fédérale du Brésil concernant certains impôts indirects perçus les années précédentes. Afin de prendre ce fait en considération, la Société a comptabilisé un bénéfice avant impôt de 22 millions de dollars pour le jugement favorable, conformément à l'ASC 450, Contingencies, au cours des trois et douze mois clos au 31 décembre 2019. Pendant l'exercice en cours, la Société a reçu une autre décision de justice favorable qui clarifie davantage le calcul de ses bénéfices, entraînant une plus grande créance fiscale indirecte vis-à-vis du gouvernement. En conséquence, la Société a comptabilisé un bénéfice supplémentaire de 35 millions de dollars avant impôts au cours des trois et douze mois clos au 31 décembre 2020. La Société prévoit de se voir attribuer des crédits au titre de ses versements d'impôts fédéraux brésiliens en 2021 et au cours des années à venir. Le bénéfice total comptabilisé représente l'estimation actuelle par la Société des crédits et intérêts dus en raison de la décision favorable prise conformément à l'ASC 450, Contingencies. En outre, la Société a reçu une deuxième décision favorable au Brésil visant le remboursement des impôts précédemment payés au titre d'une subvention gouvernementale. La Société a comptabilisé des bénéfices avant impôts de 1 million de dollars et des bénéfices relatifs à la provision fiscale de 3 millions de dollars en relation avec cette deuxième décision au cours du trimestre clos au 31 décembre 2020. (vii) La composante fiscale représente l'impact consécutif à l'utilisation par la Société du dollar américain en tant que devise d'échange effective sur ses filiales mexicaines. Le taux d'imposition effectif au Mexique est fortement influencé par la réévaluation des états financiers du peso mexicain en dollars américains. La Société a comptabilisé un bénéfice fiscal de 13 millions de dollars et une provision fiscale de 3 millions de dollars pour le trimestre et l'exercice clos au 31 décembre 2020, respectivement, en raison du mouvement du peso mexicain par rapport au dollar américain au cours desdites périodes. Au cours du trimestre et de l'exercice clos au 31 décembre 2019, la Société a comptabilisé un bénéfice fiscal de 5 millions de dollars et 3 millions de dollars respectivement, en raison du mouvement du peso mexicain par rapport au dollar américain au cours desdites périodes. (viii) Ceci est lié à la rationalisation de l'entité juridique en relation avec l'impact fiscal et aux autres affaires et règlements fiscaux. II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated (“Ingredion”) Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income (Unaudited) Three Months Ended Year Ended December 31, December 31, (in millions, pre-tax) 2020 2019 2020 2019 Operating income $ 163 $ 170 $ 582 $ 664 Add back: Acquisition/integration costs (i) 3 1 11 3 Restructuring/impairment charges (ii) 52 16 93 57 Charge for fair value markup of acquired inventory (iii) 3 - 6 - North America storm damage (v) 1 - 3 - Other matters (vi) (36 ) (19 ) (36 ) (19 ) Non-GAAP adjusted operating income $ 186 $ 168 $ 659 $ 705 For each tickmark above, see footnotes included in the Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted EPS to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS.

II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate (Unaudited) Three Months Ended December 31, 2020 Year Ended December 31, 2020 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 143 $ 27 18.9 % $ 506 $ 152 30.0 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 3 - 11 2 Restructuring/impairment charges (ii) 52 11 93 18 Charge for fair value markup of acquired inventory (iii) 3 - 6 - Charge for early extinguishment of debt (iv) - - 5 1 North America storm damage (v) 1 - 3 - Other matters (vi) (36 ) (9 ) (36 ) (9 ) Tax item - Mexico (vii) - 13 - (3 ) Other tax matters (viii) - 3 - (3 ) Adjusted Non-GAAP $ 166 $ 45 27.1 % $ 588 $ 158 26.9 % Three Months Ended December 31, 2019 Year Ended December 31, 2019 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 151 $ 38 25.2 % $ 582 $ 158 27.1 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 1 - 3 1 Restructuring/impairment charges (ii) 16 4 57 13 Tax item - Mexico (vi) - 5 - 3 Other matters (viii) (19 ) (6 ) (19 ) (8 ) Adjusted Non-GAAP $ 149 $ 41 27.5 % $ 623 $ 167 26.8 % For each tickmark above, see footnotes included in the Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted EPS to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS.





