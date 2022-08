Ingredion Incorporated annonce une forte croissance au deuxième trimestre 2022 11/08/2022 | 17:09 Envoyer par e-mail :

En cumul annuel, les BPA déclaré et ajusté pour 2022 s'élèvent respectivement à 4,04 $ et 4,06 $, comparativement à (1,01) $ et 3,90 $ respectivement pour la même période lors de l'exercice précédent.

La Société prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'exercice 2022 situé entre 6,90 et 7,45 $.

WESTCHESTER, Illinois, 11 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'ingrédients pour l'industrie des aliments et boissons, a publié aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre 2022. Les résultats, annoncés conformément aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») des États-Unis pour 2022 et 2021, comprennent des éléments qui sont exclus des mesures financières non définies par les PCGR présentées par la Société. « Nos équipes ont généré notre trimestre le plus solide depuis 2017 », a déclaré Jim Zallie, président-directeur général d'Ingredion. « La croissance du chiffre d'affaires net de 16 % a reflété une forte demande des clients, ce qui a entraîné une croissance comparable des volumes. Cela, en plus d'une gestion active de la composition tarifaire, nous a permis de compenser entièrement l'augmentation des coûts des intrants. En conséquence, notre bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté par rapport aux solides performances de l'année dernière et a été supérieur à nos attentes. » « Les ingrédients spécialisés ont poursuivi leur dynamique, soutenue par une exécution solide par rapport à notre feuille de route de croissance . En particulier, dans la totalité des quatre régions dans lesquelles nous opérons, les fortes augmentations à deux chiffres du chiffre d'affaires net ont dépassé nos perspectives de croissance des ingrédients spécialisés sur quatre ans », a poursuivi M. Zallie. « En réponse à la forte demande continue en amidons texturants écologiques, nous avons accéléré la mise en service de nouvelles capacités sur notre site d'Indianapolis. En outre, notre plateforme de réduction du sucre et d'édulcorants spécialisés a enregistré un autre trimestre excellent, augmentant le chiffre d'affaires net de plus de 20 %, en raison d'une hausse à deux chiffres de la franchise dédiée à la stévia de PureCircle. » « Contribuant également aux performances du deuxième trimestre, les ingrédients de base ont généré une croissance du chiffre d'affaires net d'environ 15 %. Notre croissance des volumes est le résultat d'une forte demande des clients dans des catégories telles que les brasseries et les confiseries. En outre, des termes contractuels améliorés nous ont permis de faire face plus rapidement à l'évolution des coûts des intrants sur nos plus grands marchés. La croissance plus élevée du chiffre d'affaires net a été dirigée par l'Amérique du Sud et le Mexique, alors que nous continuons de nous concentrer sur les catégories à croissance rapide dans ces territoires. » « Dans l'ensemble, je suis extrêmement fier de la manière dont nos équipes mondiales continuent d'opérer dans cet environnement inflationniste. Bien que le paysage commercial reste difficile, nos résultats positifs au cours du premier semestre de cette année nous positionnent bien pour générer un deuxième semestre solide, alors que nous continuons d'exécuter nos quatre piliers de croissance stratégique », a conclu M. Zallie. *Le bénéfice par action ajusté dilué (« BPA ajusté »), le bénéfice d'exploitation ajusté, le taux d'imposition effectif ajusté et la moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation après dilution sont des mesures financières non définies par les PCGR. Consultez la section II des Informations financières complémentaires intitulée « Informations non conformes aux PCGR » suivant les États financiers consolidés résumés inclus dans le présent communiqué de presse pour un rapprochement de ces mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures définies par les PCGR des États-Unis les plus directement comparables. Bénéfice par action (BPA) dilué 2Q21 2Q22 YTD21 YTD22 Reported EPS $2.62 $2.12 $(1.01) $4.04 Impairment/Restructuring costs 0.03 0.01 0.15 0.03 Acquisition/Integration costs 0.02 - 0.02 0.01 Impairment*** - - 5.35 - Tax items and other matters (0.62) (0.01) (0.58) (0.02) Diluted share impact - - (0.03) - Adjusted EPS** $2.05 $2.12 $3.90 $4.06

Facteurs estimatifs affectant les changements des BPA déclaré et ajusté 2Q22 YTD22 Total items affecting EPS** 0.07 0.16 Total operating items 0.07 0.22 Margin 0.24 0.44 Volume (0.11) (0.13) Foreign exchange (0.07) (0.11) Other income 0.01 0.02 Total non-operating items 0.00 (0.06) Other non-operating income (0.01) (0.01) Financing costs 0.02 (0.03) Shares outstanding 0.02 - Non-controlling interests - 0.01 Tax rate (0.03) (0.03) **Les totaux peuvent ne pas être exactement égaux à la somme en raison des arrondissages*** Dans l'optique de l'annonce de coentreprise en Argentine, les résultats rapportés reflètent une charge de dépréciation sur les ventes de 360 millions de dollars, dont 311 millions de pertes de traduction cumulées. Principaux résultats financiers Au 30 juin 2022, la dette totale et les liquidités ainsi que les investissements à court terme étaient de 2,4 milliards de dollars et 322 millions de dollars respectivement, par rapport à 2 milliards de dollars et 332 millions de dollars respectivement au 31 décembre 2021.

Les coûts de financement nets pour le deuxième trimestre se sont élevés à 17 millions de dollars par rapport à 19 millions de dollars à la même période de l'exercice précédent.

Les taux d'imposition effectifs déclaré et ajusté pour le deuxième trimestre étaient respectivement de 26 % et 26,8 %, comparativement à 11,7 % et 25,7 % respectivement au cours de la même période de l'exercice précédent. Cette hausse du taux d'imposition déclaré est principalement attribuable à l'inversion d'une accumulation pour les gains non versés par des filiales étrangères au cours du deuxième trimestre 2021.

La dépense en capital en cumul annuel s'est élevée à 137 millions de dollars, en hausse de 35 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent. Examen fonctionnel Chiffre d'affaires net

total d'Ingredion $ in millions 2021 FX Impact Volume Price/mix 2022 Change Change

excl. FX Second Quarter 1,762 (41) (5) 328 2,044 16% 18% Year-to-Date 3,376 (66) 14 612 3,936 17% 19% Bénéfice d'exploitation déclaré $ in millions 2021 FX Impact Business Drivers Acquisition / Integration Restructuring / Impairment Other 2022 Change Change

excl. FX Second Quarter 222 (7) 14 (3) 2 (15) 213 -4% -1% Year-to-Date 52 (11) 30 (3) 10 345 423 713% 735% Bénéfice d'exploitation ajusté $ in millions 2021 FX Impact Business Drivers 2022 Change Change

excl. FX Second Quarter 208 (7) 14 215 3% 7% Year-to-Date 409 (11) 30 428 5% 7% Chiffre d'affaires net Le chiffre d'affaires net en cumul annuel du deuxième trimestre a augmenté par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation a été stimulée par une forte composition tarifaire, y compris le passage à des coûts plus élevés du maïs et des intrants. Hors effet de change, le chiffre d'affaires net a augmenté de 18 % et 19 % pour le trimestre et en cumul annuel respectivement.

Bénéfice d'exploitation Les bénéfices d'exploitation déclaré et ajusté pour le deuxième trimestre se sont élevés à 213 millions de dollars et 215 millions de dollars respectivement, soit une baisse de 4 % et une hausse de 3 % respectivement par rapport à la même période de l'exercice précédent. La diminution du bénéfice d'exploitation déclaré a été stimulée par une décision de justice favorable liée aux impôts indirects brésiliens au cours de l'exercice précédent. L'augmentation du bénéfice d'exploitation ajusté est attribuable à une forte composition tarifaire qui a plus que compensé la hausse des coûts du maïs et des intrants. Hors effet de change, les bénéfices d'exploitation déclaré et ajusté ont respectivement diminué de 1 % et augmenté de 7 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Les bénéfices d'exploitation déclaré et ajusté en cumul annuel ont atteint 423 millions de dollars et 428 millions de dollars respectivement, soit une hausse de 713 % et 5 % respectivement par rapport à la même période de l'exercice précédent. La hausse du bénéfice d'exploitation déclaré est principalement imputable aux charges de dépréciation sur les ventes liées à la coentreprise en Argentine enregistrée lors de l'exercice précédent. L'augmentation du bénéfice d'exploitation ajusté est attribuable à une forte composition tarifaire qui a plus que compensé la hausse des coûts du maïs et des intrants. Hors effet de change, les bénéfices d'exploitation déclaré et ajusté ont respectivement augmenté de 735 % et 7 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le bénéfice d'exploitation déclaré pour le deuxième trimestre et en cumul annuel est inférieur au bénéfice d'exploitation ajusté de respectivement 2 millions de dollars et 5 millions de dollars, en raison de coûts de restructuration.

Chiffre d'affaires net

Amérique du Nord $ in millions 2021 FX Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Second Quarter 1,068 (4) 11 209 1,284 20% 21% Year-to-Date 2,013 (4) 52 397 2,458 22% 22% Bénéfice d'exploitation par segment $ in millions 2021 FX Impact Business Drivers 2022 Change Change

excl. FX Second Quarter 149 (1) 13 161 8% 9% Year-to-Date 283 (1) 35 317 12% 12% Le bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre a atteint 161 millions de dollars, soit une hausse de 12 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent, tandis que le bénéfice d'exploitation en cumul annuel a atteint 317 millions de dollars, soit une augmentation de 34 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent. Pour le trimestre et en cumul annuel, l'augmentation a été stimulée par une composition tarifaire favorable et des volumes plus élevés qui ont plus que compensé la hausse des coûts du maïs et des intrants.

Chiffre d'affaires net

Amérique du Sud $ in millions 2021 FX Impact Volume Excluding Argentina JV Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Second Quarter 268 7 30 (62) 47 290 8% 6% Year-to-Date 541 7 23 (128) 99 542 0% -1% Bénéfice d'exploitation par segment $ in millions 2021 FX Impact Business Drivers 2022 Change Change

excl. FX Second Quarter 33 1 5 39 18% 15% Year-to-Date 73 2 2 77 5% 3% Le bénéfice d'exploitation a atteint 39 millions de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 6 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent, tandis que le bénéfice d'exploitation en cumul annuel a atteint 77 millions de dollars, soit une augmentation de 4 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent. Pour le trimestre et en cumul annuel, ces augmentations ont été stimulées par une composition tarifaire favorable qui a plus que compensé la hausse des coûts du maïs et des intrants. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation de ce segment a augmenté de 15 % et 3 % respectivement pour le deuxième trimestre et en cumul annuel.

Chiffre d'affaires net

Asie-Pacifique $ in millions 2021 FX Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Second Quarter 248 (19) 9 37 275 11% 19% Year-to-Date 483 (31) 42 53 547 13% 20% Bénéfice d'exploitation par segment $ in millions 2021 FX Impact Business Drivers 2022 Change Change

excl. FX Second Quarter 24 (2) (1) 21 -13% -4% Year-to-Date 49 (4) (2) 43 -12% -4% Le bénéfice d'exploitation a atteint 21 millions de dollars au deuxième trimestre, soit une diminution de 3 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent, tandis que le bénéfice d'exploitation en cumul annuel a atteint 43 millions de dollars, en baisse de 6 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent. Pour le deuxième trimestre et en cumul annuel, ces baisses ont été stimulées par la hausse des coûts du maïs et des intrants en Corée, des perturbations dues à la COVID-19 en Chine et des vents contraires liés aux devises étrangères. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation de ce segment a diminué de 4 % pour le trimestre et en cumul annuel.

Chiffre d'affaires net

Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA) $ in millions 2021 FX Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Second Quarter 178 (25) 7 35 195 10% 24% Year-to-Date 339 (38) 25 63 389 15% 26% Bénéfice d'exploitation par segment $ in millions 2021 FX Impact Business Drivers 2022 Change Change

excl. FX Second Quarter 32 (5) 2 29 -9% 6% Year-to-Date 63 (8) 5 60 -5% 8% Le bénéfice d'exploitation a atteint 29 millions de dollars au troisième trimestre, soit une diminution de 3 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent, tandis que le bénéfice d'exploitation en cumul annuel s'est élevé à 60 millions de dollars, en baisse de 3 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent. Pour le deuxième trimestre et en cumul annuel, la favorabilité en Europe a été plus que compensée par des résultats défavorables au Pakistan et des vents contraires liés aux taux de change dans l'ensemble de la région. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation de ce segment a augmenté de 6 % et 8 % respectivement pour le deuxième trimestre et en cumul annuel.

Dividendes et rachats d'actions

Pour le premier semestre 2022, la Société a versé des dividendes totaux de 90 millions de dollars et au cours du deuxième trimestre, a déclaré un dividende trimestriel de 0,65 $ par action payable au troisième trimestre. Au cours du trimestre, la Société a racheté 44 millions de dollars d'actions ordinaires en circulation, portant le total des rachats d'actions d'Ingredion pour le premier semestre 2022 à 83 millions de dollars. Ingredion considère le retour de la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes en espèces et de rachats d'actions comme faisant partie de sa stratégie d'allocation de capitaux pour soutenir le rendement total des actionnaires. Perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2022

La Société prévoit une croissance du chiffre d'affaires net aux alentours de 15 % et une croissance du bénéfice d'exploitation d'entre 6 et 9 % comparativement au troisième trimestre 2021. La Société prévoit un BPA déclaré pour l'ensemble de l'exercice 2022 situé entre 6,95 $ et 7,35 $, ainsi qu'un BPA ajusté compris entre 6,90 $ et 7,45 $ par rapport à un BPA ajusté de 6,67 $ en 2021. Ces prévisions excluent les coûts d'intégration et de restructuration liés à l'acquisition, ainsi que les potentielles dépréciations. Par rapport à 2021, les perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2022 supposent ce qui suit : le bénéfice d'exploitation en Amérique du Nord devrait afficher une hausse à deux chiffres dans la fourchette basse à moyenne grâce à une composition tarifaire favorable qui fait plus que compenser la hausse des coûts du maïs et des intrants ; le bénéfice d'exploitation en Amérique du Sud devrait afficher une croissance de 1 à 4 % grâce à une composition tarifaire favorable ; le bénéfice d'exploitation en Asie-Pacifique devrait être stable par rapport à l'exercice précédent en raison de la hausse des coûts du maïs en Corée liée au conflit en Ukraine, compensant ainsi la croissance de PureCircle ; le bénéfice d'exploitation de la région EMOA devrait être stable ou afficher une croissance de 1 à 4 %, en raison de la hausse des coûts des intrants et d'impacts négatifs des taux de change. Les coûts d'entreprise devraient augmenter de jusqu'à 9 %. La Société prévoit une hausse d'entre 10 et 15 % du bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2022. Pour l'ensemble de l'exercice 2022, la Société prévoit un taux d'imposition effectif déclaré de 27,0 % à 29,5 % et un taux d'imposition effectif ajusté de 28,0 % à 29,0 %. La trésorerie provenant des activités d'exploitation pour l'ensemble de l'exercice 2022 devrait maintenant se situer entre 300 et 360 millions de dollars, ce qui reflète une augmentation prévue de nos soldes de fonds de roulement en raison de la hausse des coûts du maïs. Les dépenses en immobilisations pour l'ensemble de l'exercice devraient se situer entre 290 et 320 millions de dollars. Détails de la téléconférence et de la webdiffusion

Ingredion tiendra une téléconférence le mardi 9 août 2021 à 8h, (heure du Centre) / 9h (heure de l'Est), animée par Jim Zallie, président-directeur général, et Jim Gray, vice-président exécutif et directeur financier. L'appel sera diffusé sur le Web en temps réel et accessible à l'adresse https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations . La présentation qui l'accompagne sera accessible via le site Web de la Société et pourra être téléchargée quelques heures avant le début de la conférence. Une rediffusion sera disponible pendant une durée limitée à l'adresse : https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results . À propos de la Société

Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), dont le siège est situé dans la banlieue de Chicago, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'ingrédients et sert des clients dans plus de 120 pays. Avec un chiffre d'affaires net annuel de 6,9 milliards de dollars en 2021, la Société transforme des céréales, des fruits, des légumes et d'autres matières végétales en ingrédients à valeur ajoutée et en solutions destinés aux secteurs de l'alimentation, des boissons, de l'alimentation animale, de la brasserie et de l'industrie. Avec les centres d'innovation Idea Labs® d'Ingredion répartis dans le monde entier et ses quelque 12 000 employés, la Société co-crée avec ses clients et atteint son objectif de libérer le potentiel des personnes, de la nature et de la technologie pour rendre la vie meilleure. Rendez-vous sur ingredion.com pour plus d'informations et pour connaître les dernières actualités de la Société. Énoncés prospectifs Le présent communiqué de presse contient ou peut contenir des énoncés prospectifs tels que définis par la Section 27A du Securities Act de 1933, tel qu'il a été amendé, et par la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'il a été amendé. La Société souhaite que ces énoncés prospectifs soient couverts par les principes du « Safe Harbor » (règle-refuge) pour de tels énoncés. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, tout énoncé concernant les attentes de la Société pour le chiffre d'affaires net et le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre 2022, ses attentes concernant les résultats d'exploitation déclaré et ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2022, le bénéfice d'exploitation par segment, le BPA publié et ajusté, les taux d'imposition déclarés et ajustés, les flux de trésorerie d'exploitation et les dépenses en immobilisations, et tout autre énoncé concernant les perspectives, les opérations futures ou la situation financière future de la Société, le chiffre d'affaires net, le bénéfice d'exploitation, les volumes, les coûts d'entreprise, les taux d'imposition, les dépenses en immobilisations, les flux de trésorerie, les dépenses ou d'autres éléments financiers, y compris les plans ou stratégies et objectifs de la direction pour tout ce qui précède, et toute hypothèse, attente ou conviction sous-jacente à tout ce qui précède. Ces énoncés peuvent quelquefois être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « pouvoir », « devoir », « prévoir », « supposer », « croire », « planifier », « projeter », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « continuer », « pro forma », « prévision », « vue », « incitations »,« opportunités », « potentiel », « provisionnel » ou autres expressions similaires ou leur forme négative. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques contenus dans le présent communiqué de presse ou mentionnés dans le présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés sont fondés sur les circonstances ou les attentes actuelles, mais ils sont soumis à certains risques et incertitudes inhérents, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sont indépendants de notre volonté. Bien que nous estimions que nos attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, les investisseurs sont avertis qu'aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude de nos attentes. Les résultats et développements réels peuvent différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés, en fonction de divers facteurs, notamment l'impact de la COVID-19 sur la demande de nos produits et nos résultats financiers ; l'évolution des préférences de consommation relatives au sirop de maïs à haute teneur en fructose et aux autres produits que nous fabriquons ; les effets de la conjoncture économique mondiale et les conditions politiques, économiques, commerciales et de marché générales qui affectent les clients et les consommateurs dans les diverses régions géographiques et les pays dans lesquels nous achetons nos matières premières, ou fabriquons ou vendons nos produits, y compris, en particulier, les conditions économiques, monétaires et politiques en Amérique du Sud et les conditions économiques et politiques en Europe, ainsi que l'impact que ces facteurs peuvent avoir sur nos volumes de vente, le prix de nos produits et notre capacité à recouvrer nos créances auprès des clients ; les achats futurs de nos produits par les principaux secteurs que nous fournissons et dont nous tirons une part importante de nos ventes, y compris, sans s'y limiter, les secteurs de l'alimentation, des boissons, de l'alimentation animale et de la brasserie ; l'incertitude de l'acceptation des produits développés par modification génétique et biotechnologie ; notre capacité à développer ou à acquérir de nouveaux produits et services à des tarifs ou de qualités suffisantes pour être acceptés par le marché ; une pression accrue de la concurrence et/ou des clients dans l'industrie du raffinage du maïs et les industries connexes, y compris en ce qui concerne les marchés et les prix de nos produits primaires et de nos coproduits, en particulier l'huile de maïs ; la disponibilité des matières premières, y compris la fécule de pomme de terre, le tapioca, la gomme arabique et les variétés spécifiques de maïs sur lesquelles certains de nos produits sont basés, et notre capacité à répercuter les augmentations potentielles du coût du maïs ou d'autres matières premières aux clients ; les coûts et la disponibilité de l'énergie, y compris les problèmes énergétiques au Pakistan ; notre capacité à maîtriser nos coûts, à respecter nos budgets et à réaliser les synergies attendues, y compris en ce qui concerne notre capacité à achever les projets d'entretien et d'investissement planifiés dans les délais et les budgets impartis, ainsi qu'en ce qui concerne les coûts de fret et d'expédition ; les effets du changement climatique et les mesures juridiques, réglementaires et de marché pour lutter contre le changement climatique ; notre capacité à identifier et à conclure avec succès des acquisitions ou des alliances stratégiques à des conditions favorables ainsi que notre capacité à intégrer avec succès les entreprises acquises ou à mettre en œuvre et à maintenir des alliances stratégiques et à réaliser les synergies prévues à l'égard de tout ce qui précède ; les difficultés d'exploitation de nos installations de fabrication ; le comportement des marchés financiers et des capitaux, y compris en ce qui concerne les fluctuations des devises étrangères, les fluctuations des taux d'intérêt et de change et la volatilité des marchés et les risques associés de couverture contre ces fluctuations ; les effets du conflit entre la Russie et l'Ukraine, y compris les impacts sur la disponibilité et les prix des matières premières et des approvisionnements énergétiques et la volatilité des taux de change et d'intérêt ; notre capacité à attirer, développer, motiver et entretenir de bonnes relations avec notre personnel ; l'impact sur nos activités des catastrophes naturelles, de la guerre, des menaces ou des actes de terrorisme, de l'apparition ou de la poursuite de pandémies telles que la COVID-19, ou de la survenance d'autres événements importants indépendants de notre volonté ; l'impact des charges de dépréciation sur nos coûts d’emprunt ou nos actifs à long terme ; les modifications de la politique gouvernementale, de la loi ou de la réglementation et les coûts de conformité légale, y compris la conformité à la réglementation environnementale, les modifications de nos taux d'imposition ou l'exposition à une obligation fiscale supplémentaire ; les augmentations de nos coûts d'emprunt qui pourraient résulter de la hausse des taux d'intérêt ; notre capacité à lever des fonds à des taux raisonnables et d'autres facteurs affectant notre accès à des fonds suffisants pour la croissance et l'expansion futures ; les failles de sécurité concernant les systèmes, les processus et les sites de technologie de l'information ; la volatilité du marché boursier et d'autres facteurs qui pourraient avoir une incidence défavorable sur le cours de nos actions ; les risques affectant la poursuite de notre politique de dividende ; et notre capacité à maintenir un contrôle interne efficace sur l'information financière. Nos énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour des énoncés prospectifs afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date de l’énoncé à la suite de nouvelles informations ou d'événements ou développements futurs. Si nous mettons à jour ou corrigeons un ou plusieurs de ces énoncés, les investisseurs et les lecteurs ne doivent pas en conclure que nous apporterons d'autres mises à jour ou corrections. Pour une description plus détaillée de ces risques et d'autres risques, consultez la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) et les autres informations contenues dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour la période trimestrielle close le 31 mars 2022, ainsi que nos rapports ultérieurs sur les formulaires 10-Q et 8-K déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. CONTACTS :

Investisseurs : Jason Payant, 708-551-2584

Médias : Becca Hary, 708-551-2602 Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Statements of Income (Loss) (Unaudited) (in millions, except per share amounts) Three Months Ended June 30, Change % Six Months Ended June 30, Change % 2022 2021 2022 2021 Net sales $ 2,044 $ 1,762 16 % $ 3,936 $ 3,376 17 % Cost of sales 1,654 1,395 3,167 2,658 Gross profit 390 367 6 % 769 718 7 % Operating expenses 179 167 7 % 348 320 9 % Other operating (income) (4 ) (26 ) (6 ) (28 ) Restructuring/impairment charges 2 4 4 374 Operating income 213 222 (4 %) 423 52 713 % Financing costs 17 19 41 38 Other non-operating (income) - (2 ) (1 ) (3 ) Income before income taxes 196 205 (4 %) 383 17 2153 % Provision for income taxes 51 24 105 79 Net income (loss) 145 181 (20 %) 278 (62 ) 548 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 3 3 6 6 Net income (loss) attributable to Ingredion $ 142 $ 178 (20 %) $ 272 $ (68 ) 500 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 66.4 67.2 66.6 67.3 Diluted 67.1 67.9 67.3 67.3 Earnings (loss) per common share of Ingredion: Basic $2.14 $2.65 (19 %) $4.08 ($1.01 ) 504 % Diluted $2.12 $2.62 (19 %) $4.04 ($1.01 ) 500 %

Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Balance Sheets (in millions, except share and per share amounts) June 30, 2022 December 31, 2021 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 318 $ 328 Short-term investments 4 4 Accounts receivable – net 1,396 1,130 Inventories 1,403 1,172 Prepaid expenses 56 63 Total current assets 3,177 2,697 Property, plant and equipment – net 2,375 2,423 Intangible assets – net 1,313 1,348 Other assets 524 531 Total assets $ 7,389 $ 6,999 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings $ 652 $ 308 Accounts payable and accrued liabilities 1,193 1,204 Total current liabilities 1,845 1,512 Long-term debt 1,739 1,738 Other non-current liabilities 537 524 Total liabilities 4,121 3,774 Share-based payments subject to redemption 37 36 Redeemable non-controlling interests 70 71 Equity Ingredion stockholders' equity: Preferred stock – authorized 25,000,000 shares – $0.01 par value, none issued - - Common stock – authorized 200,000,000 shares – $0.01 par value, 77,810,875 shares issued at June 30, 2022 and December 31, 2021 1 1 Additional paid-in capital 1,133 1,158 Less: Treasury stock (common stock; 11,972,479 and 11,154,203 shares at June 30, 2022 and December 31, 2021, respectively) at cost (1,133 ) (1,061 ) Accumulated other comprehensive loss (940 ) (897 ) Retained earnings 4,085 3,899 Total Ingredion stockholders' equity 3,146 3,100 Non-redeemable non-controlling interests 15 18 Total equity 3,161 3,118 Total liabilities and equity $ 7,389 $ 6,999

Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) Six Months Ended June 30, (in millions) 2022 2021 Cash (used for) provided by operating activities: Net income (loss) $ 278 $ (62 ) Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash (used for) provided by operating activities: Depreciation and amortization 107 103 Mechanical stores expense 27 27 Deferred income taxes (2 ) (21 ) Impairment charge for assets held for sale - 360 Margin accounts (5 ) (20 ) Changes in other trade working capital (454 ) (221 ) Other 45 (37 ) Cash (used for) provided by operating activities (4 ) 129 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (144 ) (117 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 7 15 Payments for acquisitions, net of cash acquired - (40 ) Other 1 (15 ) Cash used for investing activities (136 ) (157 ) Cash provided by (used for) financing activities: Proceeds from borrowings, net 38 14 Commercial paper borrowings, net 308 - Repurchases of common stock, net (83 ) (24 ) Purchases of non-controlling interests (27 ) - (Settlements) issuances of common stock for share-based compensation, net (1 ) 9 Dividends paid, including to non-controlling interests (90 ) (93 ) Cash provided by (used for) financing activities 145 (94 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash (15 ) (1 ) Decrease in cash and cash equivalents (10 ) (123 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 328 665 Cash and cash equivalents, end of period $ 318 $ 542

Ingredion Incorporated Supplemental Financial Information (Unaudited) I. Geographic Information of Net Sales and Operating Income (in millions, except for percentages) Three Months Ended June 30, Change Six Months Ended June 30, Change 2022 2021 Change Excl. FX 2022 2021 Change Excl. FX Net Sales North America $ 1,284 $ 1,068 20 % 21 % $ 2,458 $ 2,013 22 % 22 % South America 290 268 8 % 6 % 542 541 0 % (1 %) Asia-Pacific 275 248 11 % 19 % 547 483 13 % 20 % EMEA 195 178 10 % 24 % 389 339 15 % 26 % Total Net Sales $ 2,044 $ 1,762 16 % 18 % $ 3,936 $ 3,376 17 % 19 % Operating Income North America $ 161 $ 149 8 % 9 % $ 317 $ 283 12 % 12 % South America 39 33 18 % 15 % 77 73 5 % 3 % Asia-Pacific 21 24 (13 %) (4 %) 43 49 (12 %) (4 %) EMEA 29 32 (9 %) 6 % 60 63 (5 %) 8 % Corporate (35 ) (30 ) (17 %) (17 %) (69 ) (59 ) (17 %) (17 %) Sub-total 215 208 3 % 7 % 428 409 5 % 7 % Acquisition/integration costs - 3 (1 ) 2 Restructuring/impairment charges (2 ) (4 ) (4 ) (14 ) Impairment charge for assets held for sale - - - (360 ) Other matters - 15 - 15 Total Operating Income $ 213 $ 222 (4 %) (1 %) $ 423 $ 52 713 % 735 %

II. Non-GAAP Information To supplement the consolidated financial results prepared in accordance with U.S. generally accepted accounting principles (“GAAP”), we use non-GAAP historical financial measures, which exclude certain GAAP items such as acquisition and integration costs, restructuring and impairment costs, Mexico tax (benefit), and other specified items. We generally use the term “adjusted” when referring to these non-GAAP amounts. Management uses non-GAAP financial measures internally for strategic decision making, forecasting future results and evaluating current performance. By disclosing non-GAAP financial measures, management intends to provide investors with a more meaningful, consistent comparison of our operating results and trends for the periods presented. These non-GAAP financial measures are used in addition to and in conjunction with results presented in accordance with GAAP and reflect an additional way of viewing aspects of our operations that, when viewed with our GAAP results, provide a more complete understanding of factors and trends affecting our business. These non-GAAP measures should be considered as a supplement to, and not as a substitute for, or superior to, the corresponding measures calculated in accordance with GAAP. Non-GAAP financial measures are not prepared in accordance with GAAP; so our non-GAAP information is not necessarily comparable to similarly titled measures presented by other companies. A reconciliation of each non-GAAP financial measure to the most comparable GAAP measure is provided in the tables below. Ingredion Incorporated Reconciliation of GAAP Net Income (Loss) attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS (Unaudited) Three Months Ended Three Months Ended Six Months Ended Six Months Ended June 30, 2022 June 30, 2021 June 30, 2022 June 30, 2021 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income (loss) attributable to Ingredion $ 142 $ 2.12 $ 178 $ 2.62 $ 272 $ 4.04 $ (68 ) $ (1.01 ) Add back: Acquisition/integration costs, net of an insignificant amount of income taxes for the three and six months ended June 30, 2022 and net of income tax expense of $4 million for the three and six months ended June 30, 2021 (i) - - 1 0.02 1 0.01 2 0.02 Restructuring/impairment charges, net of income tax benefit of $1 million for the three and six months ended June 30, 2022, and net of income tax benefit of $2 million and $4 million for the three and six months ended June 30, 2021, respectively (ii) 1 0.01 2 0.03 3 0.03 10 0.15 Impairment on assets held for sale, net of $ - million of income tax benefit for the six months ended June 30, 2021 (iii) - - - - - - 360 5.35 Other matters, net of income tax expense of $5 million for the three and six months ended June 30, 2021 (iv) - - (10 ) (0.15 ) - - (10 ) (0.15 ) Tax (benefit) - Mexico (v) - - (4 ) (0.06 ) (1 ) (0.01 ) (1 ) (0.01 ) Other tax matters (vi) (1 ) (0.01 ) (28 ) (0.41 ) (1 ) (0.01 ) (28 ) (0.42 ) Diluted share impact (vii) - - - - - - - (0.03 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 142 $ 2.12 $ 139 $ 2.05 $ 274 $ 4.06 $ 265 $ 3.90 Net income, EPS and tax rates may not foot or recalculate due to rounding. Notes (i) During the six months ended June 30, 2022, we recorded $1 million of pre-tax acquisition and integration charges related to our acquisition and integration of KaTech, as well as our investment in the Argentina joint venture. During the three and six months ended June 30, 2021, we recorded a net pre-tax acquisition and integration gain of $3 million and $2 million, respectively, for our acquisition of PureCircle Limited, as well as our investment in the Argentina joint venture. (ii) During the three and six months ended June 30, 2022, we recorded $2 million and $4 million, respectively, of remaining pre-tax restructuring-related charges for the Cost Smart program. During the three and six months ended June 30, 2021, we recorded pre-tax restructuring-related charges of $4 million and $14 million, respectively, for our Cost Smart programs. These charges are net of a $5 million gain on the sale of Stockton, California land and building that occurred during the second quarter of 2021. (iii) During the first quarter of 2021, we recorded a $360 million held for sale impairment charge related to entering the Argentina joint venture. The impairment charge primarily reflected a $49 million write-down of contributed net assets to the agreed upon fair value and a $311 million valuation allowance for the cumulative foreign translation losses related to the net assets to be contributed. (iv) During the second quarter of 2021, we recorded a pre-tax benefit of $15 million to reflect a ruling the Brazilian Supreme Court issued in May 2021 that affirmed that we were entitled to certain indirect taxes. (v) We recorded a tax benefit of $1 million for the six months ended June 30, 2022, and tax benefits of $4 million and $1 million for the three and six months ended June 30, 2021, respectively, as a result of the movement of the Mexican peso against the U.S. dollar and its impact on the remeasurement of the Company's Mexico financial statements during the periods. (vi) This item relates to prior year tax liabilities and contingencies, the reversal of tax liabilities related to certain unremitted earnings from foreign subsidiaries and tax results of the above non-GAAP addbacks. (vii) When GAAP net income is negative and Non-GAAP Adjusted net income is positive, adjusted diluted weighted average common shares outstanding will include any options, restricted share units, or performance share units that would be otherwise dilutive. During the first half of 2021, the incremental dilutive share impact of these instruments was 0.6 million shares of common stock equivalents. Ingredion Incorporated Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended June 30, June 30, (in millions, pre-tax) 2022 2021 2022 2021 Operating income $ 213 $ 222 $ 423 $ 52 Add back: Acquisition/integration costs (i) - (3 ) 1 (2 ) Restructuring/impairment charges (ii) 2 4 4 14 Impairment on assets held for sale (iii) - - - 360 Other matters (iv) - (15 ) - (15 ) Non-GAAP adjusted operating income $ 215 $ 208 $ 428 $ 409 For notes (i) through (iv), see notes (i) through (iv) included in the Reconciliation of GAAP Net Income (Loss) attributable to Ingredion and Diluted EPS to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS.

II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate (Unaudited) Three Months Ended June 30, 2022 Six Months Ended June 30, 2022 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 196 $ 51 26.0 % $ 383 $ 105 27.4 % Add back: Acquisition/integration costs (i) - - 1 - Restructuring/impairment charges (ii) 2 1 4 1 Tax item - Mexico (v) - - - 1 Other tax matters (vi) - 1 - 1 Adjusted Non-GAAP $ 198 $ 53 26.8 % $ 388 $ 108 27.8 % Three Months Ended June 30, 2021 Six Months Ended June 30, 2021 Income (Loss) before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 205 $ 24 11.7 % $ 17 $ 79 464.7 % Add back: Acquisition/integration costs (i) (3 ) (4 ) (2 ) (4 ) Restructuring/impairment charges (ii) 4 2 14 4 Impairment on assets held for sale (iii) - - 360 - Other matters (iv) (15 ) (5 ) (15 ) (5 ) Tax item - Mexico (v) - 4 - 1 Other tax matters (vi) - 28 - 28 Adjusted Non-GAAP $ 191 $ 49 25.7 % $ 374 $ 103 27.5 % For notes (i) through (vi), see notes (i) through (vi) included in the Reconciliation of GAAP Net Income (Loss) attributable to Ingredion and Diluted EPS to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS.

II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share ("GAAP EPS") to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share ("Adjusted EPS") (Unaudited) Expected EPS Range for Full-Year 2022 Low End of Guidance High End of Guidance GAAP EPS $ 6.95 $ 7.35 Add: Acquisition/integration costs (i) 0.01 0.01 Restructuring/impairment charges (ii) 0.03 0.03 Tax item - Mexico (iii) (0.08 ) 0.07 Other tax matters (iv) (0.01 ) (0.01 ) Adjusted EPS $ 6.90 $ 7.45 Above is a reconciliation of our expected full-year 2022 diluted EPS to our expected full-year 2022 adjusted diluted EPS. The amounts above may not reflect certain future charges, costs and/or gains that are inherently difficult to predict and estimate due to their unknown timing, effect and/or significance. These amounts include, but are not limited to, adjustments to GAAP EPS for acquisition and integration costs, impairment and restructuring costs, and certain other items. We generally exclude these adjustments from our adjusted EPS guidance. For these reasons, we are more confident in our ability to forecast adjusted EPS than we are in our ability to forecast GAAP EPS. These adjustments to GAAP EPS for 2022 include the following: (i) Pre-tax acquisition and integration charges for our acquisition and integration of KaTech, as well as our investment in the Argentina joint venture. (ii) Remaining pre-tax restructuring-related charges for the Cost Smart programs. (iii) Tax (benefit) expense as a result of the movement of the Mexican peso against the U.S. dollar and its impact on the remeasurement of the Company's Mexico financial statements during the period.



(iv) This item relates to prior year tax liabilities and contingencies.

II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated Reconciliation of Expected U.S. GAAP Effective Tax Rate ("GAAP ETR") to Expected Adjusted Effective Tax Rate ("Adjusted ETR") (Unaudited) Expected Effective Tax Rate Range for Full-Year 2022 Low End of Guidance High End of Guidance GAAP ETR 27.0 % 29.5 % Add: Acquisition/integration costs (i) - % - % Restructuring/impairment charges (ii) 0.2 % 0.2 % Tax item - Mexico (iii) 0.9 % (0.6 ) % Other Tax Matters (iv) 0.2 % 0.2 % Impact of adjustment on Effective Tax Rate (v) (0.3 ) % (0.3 ) % Adjusted ETR 28.0 % 29.0 % Above is a reconciliation of our expected full-year 2022 GAAP ETR to our expected full-year 2022 adjusted ETR. The amounts above may not reflect certain future charges, costs and/or gains that are inherently difficult to predict and estimate due to their unknown timing, effect and/or significance. These amounts include, but are not limited to, adjustments to GAAP ETR for acquisition and integration costs, impairment and restructuring costs, and certain other items. We generally exclude these adjustments from our adjusted ETR guidance. For these reasons, we are more confident in our ability to forecast adjusted ETR than we are in our ability to forecast GAAP ETR.



These adjustments to GAAP ETR for 2022 include the following: (i) Tax impact on acquisition and integration charges for our acquisition and integration of KaTech, as well as our investment in the Argentina joint venture. (ii) Tax impact on remaining restructuring-related charges for the Cost Smart programs. (iii) Tax benefit (expense) as a result of the movement of the Mexican peso against the U.S. dollar and its impact to the remeasurement of the Company's Mexico financial statements during the periods.

(iv) This item relates to prior year tax liabilities and contingencies. (v) Indirect impact of tax rate after items (i) and (ii).

