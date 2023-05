Ingredion Incorporated rapporte des résultats record pour le premier trimestre et rehausse ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 07/05/2023 | 22:48 Envoyer par e-mail :

La Société relève ses perspectives de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2023 jusqu'à une fourchette de 8,70 $-9,40 $, au lieu de 7,70 $-8,40 $

WESTCHESTER, Illinois, 07 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'ingrédients pour l'industrie des aliments et boissons, a publié aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre 2023. Les résultats, annoncés conformément aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») des États-Unis pour le premier trimestre de 2023 et 2022, comprennent des éléments qui sont exclus des mesures financières non définies par les PCGR présentées par la Société. « Nous avons entamé l'année 2023 avec des performances exceptionnelles, en réalisant un bénéfice trimestriel et un BPA records », a déclaré Jim Zallie , président et directeur général d'Ingredion. « En débutant l'année, nous nous attendions à une deuxième année consécutive d'inflation des prix du maïs et des coûts de fabrication. Nos équipes de vente ont géré avec efficacité la composition des produits et clients, notamment au moyen d'ajustements de prix pour les contrats clients pluriannuels arrivant à échéance, afin de parvenir à reconstituer les marges pour le troisième trimestre consécutif. En outre, avec le ralentissement de la croissance économique, les coûts de chaîne d'approvisionnement ont diminué, ce qui a contribué à l'augmentation des marges brutes et du bénéfice d'exploitation. « Au cours du trimestre, les ingrédients de spécialité ont continué sur leur lancée positive, enregistrant une croissance à deux chiffres de leur chiffre d'affaires net à travers les quatre régions par rapport à l'année dernière. Nos équipes de chaîne d'approvisionnement ont continué à améliorer la prestation de services et nos usines ont bien fonctionné afin d'accroître la disponibilité des ingrédients de spécialité. De plus, nous avons continué à investir dans les capacités de notre réseau de texture et de nutrition afin de permettre de futures opportunités de croissance avec les clients. « Nos perspectives actualisées pour l'ensemble de l'exercice reflètent une meilleure gestion de la composition de la clientèle et des prix, ainsi que notre vigilance constante en matière de gestion des coûts. Nous prévoyons que la demande des clients se renforcera régulièrement tout au long du second semestre après une certaine mollesse du volume des ventes au premier trimestre, principalement due au ralentissement de la demande des consommateurs et au rééquilibrage des stocks par les clients. Nous restons confiants dans notre stratégie de croissance future afin de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires », a conclu M. Zallie. *Le bénéfice par action dilué ajusté (« BPA ajusté »), le bénéfice d'exploitation ajusté, le taux d'imposition effectif ajusté et la moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation après dilution et ajustement sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Consultez la section II des Informations financières complémentaires intitulée « Informations sur les mesures non conformes aux PCGR » suivant les États financiers consolidés condensés inclus dans le présent communiqué de presse pour un rapprochement de ces mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables. Bénéfice par action (BPA) dilué 1Q22 1Q23 Reported EPS $1.92 $2.85 Restructuring/Impairment costs 0.03 - Acquisition/Integration costs 0.01 - Tax items and other matters (0.01) (0.05) Adjusted EPS** $1.95 $2.80

Facteurs estimatifs affectant les changements des BPA déclaré et ajusté 1Q23 Total items affecting EPS** 0.85 Total operating items 0.88 Margin 1.42 Volume (0.36) Foreign exchange (0.12) Other income (0.06) Total non-operating items (0.03) Other non-operating income (0.01) Financing costs (0.09) Shares outstanding 0.02 Non-controlling interests - Tax rate 0.05 **Les totaux peuvent ne pas être exactement égaux à la somme en raison des arrondissements. Principaux résultats financiers Au 31 mars 2023, la dette totale et les liquidités comprenant les investissements à court terme s'élevaient à 2,6 milliards de dollars et 221 millions de dollars respectivement, par rapport à 2,5 milliards de dollars et 239 millions de dollars respectivement au 31 décembre 2022.

Les coûts de financement nets déclarés pour le premier trimestre se sont élevés à 32 millions de dollars par rapport à 24 millions de dollars à la même période de l'exercice précédent.

Les taux d'imposition effectifs déclaré et ajusté pour le premier trimestre étaient respectivement de 25,1 % et 27,7 %, comparativement à 28,9 % et 28,9 %, respectivement, au cours de la même période de l'exercice précédent. La baisse du taux d'imposition effectif déclaré est principalement due à une variation de la valeur du peso mexicain par rapport au dollar américain.

Les dépenses en capital se sont élevées à 76 millions de dollars, en baisse de 9 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent. Examen fonctionnel Chiffre d'affaires net total d'Ingredion $ in millions 2022 FX Impact Volume Price mix 2023 Change Change

excl. FX First quarter 1,892 (63) (116) 424 2,137 13% 16% Bénéfice d'exploitation déclaré $ in millions 2022 FX Impact Business Drivers Acquisition /

Integration Restructuring / Impairment Other 2023 Change Change

excl. FX First quarter 210 (12) 95 1 2 (5) 291 39% 44% Bénéfice d'exploitation ajusté $ in millions 2022 FX Impact Business Drivers 2023 Change Change

excl. FX First quarter 213 (12) 95 296 39% 45% Net Sales Le chiffre d'affaires net du premier trimestre a augmenté de 13 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation s'explique par une bonne composition des prix grâce à la gestion de la composition de la clientèle et des produits, partiellement compensée par les effets de change et les volumes inférieurs.

Operating Income Le bénéfice d'exploitation déclaré du premier trimestre a augmenté de 39 % pour atteindre 291 millions de dollars, et le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 39 % pour atteindre 296 millions de dollars par rapport à la même période de l'année précédente. Ces augmentations sont dues à une composition de prix favorable, partiellement compensée par des coûts d'intrants plus élevés et un volume plus faible. Hors effet de change, les bénéfices d'exploitation déclaré et ajusté ont respectivement augmenté de 44 % et 45 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Amérique du Nord

Chiffre d'affaires net $ in millions 2022 FX Impact Volume Price

mix 2023 Change Change

excl. FX First quarter 1,174 (8) (82) 272 1,356 16% 16% Bénéfice d'exploitation du segment $ in millions 2022 FX Impact Business Drivers 2023 Change Change

excl. FX First quarter 156 (2) 53 207 33% 34% Le bénéfice d'exploitation du premier trimestre pour l'Amérique du Nord s'est élevé à 207 millions de dollars, soit une augmentation de 51 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation est due à une composition de prix favorable, partiellement compensée par des coûts d'intrants plus élevés et un volume plus faible. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation de ce segment a progressé de 34 %.

Amérique du Sud

Chiffre d'affaires net $ in millions 2022 FX Impact Volume Price

mix 2023 Change Change

excl. FX First quarter 252 (13) (7) 37 269 7% 12% Bénéfice d'exploitation du segment $ in millions 2022 FX Impact Business Drivers 2023 Change Change

excl. FX First quarter 38 (4) 7 41 8% 18% Le bénéfice d'exploitation du premier trimestre pour l'Amérique du Sud s'est élevé à 41 millions de dollars, soit une augmentation de 3 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation est due à une composition de prix favorable, partiellement compensée par les effets de change, les coûts d'intrants plus élevés et un volume plus faible. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation de ce segment a progressé de 18 %.

Asie-Pacifique

Chiffre d'affaires net $ in millions 2022 FX Impact Volume Price

mix 2023 Change Change

excl. FX First quarter 272 (13) (25) 43 277 2% 7% Bénéfice d'exploitation du segment $ in millions 2022 FX Impact Business Drivers 2023 Change Change

excl. FX First quarter 22 (1) 7 28 27% 32% Le bénéfice d'exploitation du premier trimestre pour l'Asie-Pacifique était de 28 millions de dollars, soit une hausse de 6 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette évolution est due à une composition de prix favorable, partiellement compensée par des coûts d'intrants plus élevés et un volume plus faible. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation de ce segment a progressé de 32 %.

Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA)

Chiffre d'affaires net $ in millions 2022 FX Impact Volume Price

mix 2023 Change Change

excl. FX First quarter 194 (29) (2) 72 235 21% 36% Bénéfice d'exploitation du segment $ in millions 2022 FX Impact Business Drivers 2023 Change Change

excl. FX First quarter 31 (5) 31 57 84% 100% Le bénéfice d'exploitation du premier trimestre pour la région EMOA était de 57 millions de dollars, soit une hausse de 26 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette évolution est due à une composition de prix favorable, partiellement compensée par les effets de change et les coûts d'intrants plus élevés. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation de ce segment a progressé de 100 %.

Dividendes et rachats d'actions

Au premier trimestre, nous avons versé 47 millions de dollars de dividendes aux actionnaires et annoncé notre dividende trimestriel de 0,71 $ par action, qui sera versé au deuxième trimestre. Ingredion considère le retour de la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes en espèces et de rachats d'actions comme faisant partie de sa stratégie d'allocation de capitaux pour soutenir le rendement total des actionnaires. Deuxième trimestre et perspectives actualisées pour l'ensemble de l'exercice 2023

Pour le deuxième trimestre 2023, la Société prévoit une croissance d'environ 5 % du chiffre d'affaires net et une augmentation d'entre 10 % et 50 % du bénéfice d'exploitation, par rapport au deuxième trimestre 2022. La Société prévoit maintenant un BPA déclaré et ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2023 dans une fourchette de 8,85 $ à 9,35 $ et 8,70 $ à 9,40 $ respectivement. Ces prévisions excluent les coûts d'intégration et de restructuration liés aux acquisitions, ainsi que les coûts de dépréciation potentiels. La Société s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires net pour l'ensemble de l'exercice 2023 soit en hausse de 7 à 15 % environ, reflétant des volumes de vente plus mous et l'aménagement anticipé des coûts du maïs. Le bénéfice d'exploitation déclaré et le bénéfice d'exploitation ajusté devraient tous deux connaître une hausse de 70 à 90 % environ. Par rapport à l'année dernière, les perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2023 reposent désormais sur les hypothèses suivantes : le bénéfice d'exploitation pour l'Amérique du Nord devrait être en hausse de 20 à 25 %, la composition des prix continuant à dépasser la baisse des volumes et l'augmentation des coûts ; le bénéfice d'exploitation pour l'Amérique du Sud devrait rester stable ou baisser de 4 à 6 % environ, la hausse des coûts des intrants compensant en partie la composition de prix favorable ; le bénéfice d'exploitation pour l'Asie-Pacifique devrait connaître une hausse de 70 à 90 % environ, grâce à une composition de prix favorable et à la croissance de PureCircle, partiellement compensées par des coûts d'intrants plus élevés ; et le bénéfice d'exploitation pour la région EMOA devrait augmenter de 40 à 50 % grâce à une composition de prix favorable. Les coûts d'entreprise devraient connaître une hausse de 7 à 9 %. Pour l'ensemble de l'exercice 2023, la Société prévoit un taux d'imposition effectif déclaré et ajusté respectivement de 25,0 % à 28,0 % et de 27,0 % à 28,5 %. La trésorerie provenant des activités d'exploitation pour l'ensemble de l'exercice 2023 devrait se situer entre 550 millions et 650 millions de dollars, ce qui reflète une augmentation prévue de nos soldes de fonds de roulement. Les dépenses en capital pour l'exercice complet devraient s'élever à environ 300 millions de dollars. Détails de la téléconférence et de la webdiffusion

Ingredion organisera une téléconférence le mercredi 3 mai 2023 à 8 h 00, heure du Centre / 9 h 00, heure de l'Est, animée par Jim Zallie, président et directeur général, et Jim Gray , vice-président exécutif et directeur financier. La conférence sera diffusée sur le Web en temps réel et accessible à l'adresse https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations . Une présentation contenant des informations financières et opérationnelles supplémentaires sera accessible via le site Web de la Société et pourra être téléchargée quelques heures avant le début de la conférence. Une rediffusion sera disponible pendant une durée limitée sur https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results . À propos de la Société

Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), dont le siège est situé dans la banlieue de Chicago, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'ingrédients et sert des clients dans plus de 120 pays. Avec un chiffre d'affaires net annuel de 7,9 milliards de dollars en 2022, la Société transforme des céréales, des fruits, des légumes et d'autres matières végétales en ingrédients à valeur ajoutée et en solutions destinés aux secteurs de l'alimentation, des boissons, de l'alimentation animale, de la brasserie et de l'industrie. Avec les centres d'innovation Idea Labs® d'Ingredion répartis dans le monde entier et ses quelque 12 000 employés, la Société co-crée avec ses clients et atteint son objectif de libérer le potentiel des personnes, de la nature et de la technologie pour rendre la vie meilleure. Rendez-vous sur ingredion.com pour plus d'informations et pour connaître les dernières actualités de la Société. Énoncés prospectifs Le présent communiqué de presse contient ou peut contenir des énoncés prospectifs tels que définis par la Section 27A du Securities Act de 1933, tel qu'il a été amendé, et par la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'il a été amendé. La Société souhaite que ces énoncés prospectifs soient couverts par les principes du « Safe Harbor » (règle-refuge) pour de tels énoncés. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, toute déclaration concernant les attentes de la Société pour le chiffre d'affaires net et le bénéfice d'exploitation du deuxième trimestre 2023, le BPA déclaré et ajusté de l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires net, le bénéfice d'exploitation déclaré et ajusté, le bénéfice d'exploitation sectoriel, les coûts d'entreprise, le taux d'imposition effectif déclaré et ajusté, la trésorerie provenant des activités d'exploitation, les dépenses en capital, et toute autre déclaration concernant les perspectives de la Société et ses opérations futures, sa situation financière, ses volumes, ses flux de trésorerie, ses dépenses ou d'autres éléments financiers, y compris les plans ou stratégies et objectifs de la direction pour tout ce qui précède et toute hypothèse, attente ou conviction sous-jacente à tout ce qui précède. Ces énoncés peuvent quelquefois être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « pouvoir », « devoir », « prévoir », « supposer », « croire », « planifier », « projeter », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « continuer », « pro forma », « prévision », « vue », « incitations », « opportunités », « potentiel », « provisionnel » ou autres expressions similaires ou leur forme négative. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques contenus dans le présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés sont fondés sur les circonstances ou les attentes actuelles, mais ils sont soumis à certains risques et incertitudes inhérents, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sont indépendants de notre volonté. Bien que nous estimions que nos attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, nous prévenons les investisseurs que nous ne pouvons garantir que nos attentes se révéleront exactes. Les résultats et développements réels peuvent différer matériellement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés, sur la base de divers risques et incertitudes, y compris les effets du conflit entre la Russie et l'Ukraine, notamment les impacts sur la disponibilité et les prix des matières premières et approvisionnements en énergie et la volatilité des taux de change et d'intérêt ; l'évolution des préférences de consommation concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose et les autres produits que nous fabriquons ; les effets de la conjoncture économique mondiale et des conditions de marché, politiques, commerciales et économiques générales qui affectent les clients et les consommateurs dans les différents pays et régions géographiques où nous achetons nos matières premières ou fabriquons ou vendons nos produits, et l'impact que ces facteurs peuvent avoir sur nos volumes de vente, le prix de nos produits et notre capacité à recouvrer nos créances auprès de nos clients ; les achats futurs de nos produits par les principales industries que nous servons et dont nous tirons une partie importante de notre chiffre d'affaires, y compris, sans s'y limiter, les industries de l'alimentation, des boissons, de la nutrition animale et de la brasserie ; l'impact du COVID-19 sur nos activités, la demande pour nos produits et nos résultats financiers ; l'incertitude de l'acceptation des produits développés par modification génétique et biotechnologie ; notre capacité à développer ou à acquérir de nouveaux produits et services de qualités ou à des taux suffisants pour être acceptés par le marché ; la pression accrue de la concurrence et/ou des clients dans l'industrie du raffinage du maïs et les industries connexes, y compris en ce qui concerne les marchés et les prix de nos produits primaires et de nos coproduits, en particulier l'huile de maïs ; les fluctuations de prix, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries affectant les intrants de nos processus de production et de nos canaux de livraison, y compris les matières premières, les coûts et la disponibilité de l'énergie, le fret et la logistique ; notre capacité à contenir les coûts, à respecter les budgets et à réaliser les synergies attendues, y compris en ce qui concerne notre capacité à achever les projets d'entretien et d'investissement prévus dans les délais et le budget, ainsi qu'en ce qui concerne les coûts de fret et d'expédition ; les difficultés d'exploitation de nos installations de fabrication et les responsabilités liées à la sécurité et à la qualité des produits ; les effets du changement climatique et les mesures juridiques, réglementaires et commerciales visant à lutter contre le changement climatique ; notre capacité à identifier et à conclure des acquisitions ou des alliances stratégiques à des conditions favorables, ainsi que notre capacité à intégrer avec succès les entreprises acquises ou à mettre en œuvre et à maintenir des alliances stratégiques et à réaliser les synergies anticipées en ce qui concerne tout ce qui précède ; les risques économiques, politiques et autres inhérents à la conduite d'opérations dans des pays étrangers et dans des devises étrangères ; le comportement des marchés financiers et des capitaux, y compris en ce qui concerne les fluctuations des devises étrangères, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change et la volatilité des marchés, ainsi que les risques associés à la couverture de ces fluctuations ; l'incapacité à maintenir des relations de travail satisfaisantes ; notre capacité à attirer, développer, motiver et maintenir de bonnes relations avec notre personnel ; l'impact sur nos activités de catastrophes naturelles, de guerres, de menaces ou d'actes de terrorisme, l'apparition ou la poursuite de pandémies telles que le COVID-19, ou la survenance d'autres événements importants échappant à notre contrôle ; l'impact des charges de dépréciation sur notre fonds de commerce ou nos actifs à long terme ; les changements de politique gouvernementale, de loi ou de réglementation et les coûts liés au respect de la législation, y compris la conformité avec les réglementations environnementales ; les modifications de nos taux d'imposition ou l'exposition à des obligations fiscales supplémentaires ; les augmentations de nos coûts d'emprunt qui pourraient résulter d'une hausse des taux d'intérêt ; notre capacité à lever des fonds à des taux raisonnables et les autres facteurs affectant notre accès à des fonds suffisants pour la croissance et l'expansion futures ; les atteintes à la sécurité des systèmes, processus et sites informatiques ; la volatilité du marché boursier et les autres facteurs qui pourraient affecter négativement le cours de nos actions ; les risques affectant la poursuite de notre politique de dividendes ; et notre capacité à maintenir un contrôle interne efficace sur le reporting financier. Nos énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour des énoncés prospectifs afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date de l'énoncé à la suite de nouvelles informations ou d'événements ou développements futurs. Si nous mettons à jour ou corrigeons un ou plusieurs de ces énoncés, les investisseurs et les lecteurs ne doivent pas en conclure que nous apporterons d'autres mises à jour ou corrections. Pour une description plus détaillée de ces risques et d'autres, consultez la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) et les autres informations contenues dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 et nos rapports ultérieurs sur les formulaires 10-Q et 8-K déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Ingredion Incorporated Compte de résultat consolidé condensé (non audité) (in millions, except per share amounts) Three Months Ended

March 31, Change

% 2023 2022 Net sales $ 2,137 $ 1,892 13 % Cost of sales 1,650 1,513 Gross profit 487 379 28 % Operating expenses 187 169 11 % Other operating expense (income) 9 (2 ) Restructuring/impairment charges — 2 Operating income 291 210 39 % Financing costs 32 24 Other non-operating (income) — (1 ) Income before income taxes 259 187 39 % Provision for income taxes 65 54 Net income 194 133 46 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 3 3 Net income attributable to Ingredion $ 191 $ 130 47 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 66.1 66.9 Diluted 67.1 67.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.89 $ 1.94 49 % Diluted $ 2.85 $ 1.92 48 %

Ingredion Incorporated Bilans consolidés condensés (in millions, except share and per share amounts) March 31,

2023 December 31,

2022 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 216 $ 236 Short-term investments 5 3 Accounts receivable – net 1,455 1,411 Inventories 1,663 1,597 Prepaid expenses 63 62 Total current assets 3,402 3,309 Property, plant and equipment – net 2,397 2,407 Intangible assets – net 1,297 1,301 Other assets 549 544 Total assets $ 7,645 $ 7,561 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings $ 701 $ 543 Accounts payable and accrued liabilities 1,191 1,339 Total current liabilities 1,892 1,882 Long-term debt 1,938 1,940 Other non-current liabilities 450 477 Total liabilities 4,280 4,299 Share-based payments subject to redemption 38 48 Redeemable non-controlling interests 51 51 Equity Ingredion stockholders' equity: Preferred stock — authorized 25,000,000 shares — $0.01 par value, none issued - - Common stock — authorized 200,000,000 shares — $0.01 par value, 77,810,875 issued at March 31, 2023 and December 31, 2022 1 1 Additional paid-in capital 1,133 1,132 Less: Treasury stock (common stock: 11,839,634 and 12,116,920 shares at March 31, 2023 and December 31, 2022, respectively) at cost (1,127 ) (1,148 ) Accumulated other comprehensive loss (1,098 ) (1,048 ) Retained earnings 4,354 4,210 Total Ingredion stockholders' equity 3,263 3,147 Non-redeemable non-controlling interests 13 16 Total equity 3,276 3,163 Total liabilities and equity $ 7,645 $ 7,561

Ingredion Incorporated États consolidés condensés des flux de trésorerie (non audité) (in millions)



Three Months Ended March 31, 2023 2022 Cash (used for) operating activities: Net income $ 194 $ 133 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 54 53 Mechanical stores expense 18 13 Margin accounts (19 ) 28 Changes in other trade working capital (302 ) (290 ) Other 4 11 Cash (used for) operating activities (51 ) (52 ) Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (76 ) (85 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 1 5 Other (6 ) 4 Cash used for investing activities (81 ) (76 ) Cash provided by financing activities: Proceeds from borrowings, net 51 24 Commercial paper borrowings, net 107 178 Repurchases of common stock, net — (39 ) Issuances (settlements) of common stock for share-based compensation, net 2 (1 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (47 ) (43 ) Cash provided by financing activities 113 119 Effect of foreign exchange rate changes on cash (1 ) 5 (Decrease) in cash and cash equivalents (20 ) (4 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 236 328 Cash and cash equivalents, end of period $ 216 $ 324

Ingredion Incorporated Informations financières complémentaires (non audité) I. Informations géographiques sur le chiffre d'affaires net et le bénéfice d'exploitation (in millions, except for percentages) Three Months Ended

March 31, Change Change

Excl. FX 2023 2022 Net Sales North America $ 1,356 $ 1,174 16 % 16 % South America 269 252 7 % 12 % Asia-Pacific 277 272 2 % 7 % EMEA 235 194 21 % 36 % Total Net Sales $ 2,137 $ 1,892 13 % 16 % Operating Income North America $ 207 $ 156 33 % 34 % South America 41 38 8 % 18 % Asia-Pacific 28 22 27 % 32 % EMEA 57 31 84 % 100 % Corporate (37 ) (34 ) (9 )% (9 )% Sub-total 296 213 39 % 45 % Acquisition/integration costs - (1 ) Restructuring/impairment charges - (2 ) Other matters (5 ) - Total Operating Income $ 291 $ 210 39 % 44 % II. Informations sur les mesures non conformes aux PCGR Pour compléter les résultats financiers consolidés préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») aux États-Unis, nous utilisons des mesures financières historiques non conformes aux PCGR, qui excluent certains éléments des PCGR tels que les coûts d'acquisition et d'intégration, les coûts de restructuration et de dépréciation, la provision (l'avantage) fiscal(e) mexicain(e) et certains autres éléments spécifiés. Nous utilisons généralement le terme « ajusté » pour désigner ces montants non conformes aux PCGR. La direction utilise des mesures financières non conformes aux PCGR en interne pour la prise de décisions stratégiques, la prévision des résultats futurs et l'évaluation des performances actuelles. En divulguant les mesures financières non conformes aux PCGR, la direction vise à fournir aux investisseurs une comparaison plus significative et plus cohérente de nos résultats d'exploitation et de nos tendances pour les périodes présentées. Ces mesures financières non conformes aux PCGR sont utilisées en plus et en conjonction avec les résultats présentés conformément aux PCGR et reflètent une façon supplémentaire de voir les aspects de nos opérations. En associant cela à nos résultats présentés conformément aux PCGR, nous sommes en mesure de permettre une compréhension plus complète des facteurs et tendances affectant notre activité. Ces mesures non conformes aux PCGR doivent être considérées comme un complément, et non comme un remplacement ou une forme supérieure, des mesures correspondantes calculées conformément aux PCGR. Les mesures financières non conformes aux PCGR ne sont pas préparées conformément aux PCGR ; par conséquent, nos informations non conformes aux PCGR ne sont pas nécessairement comparables aux mesures intitulées de manière similaire présentées par d'autres sociétés. Un rapprochement de chaque mesure financière non conforme aux PCGR et de la mesure conforme aux PCGR la plus comparable est fourni dans les tableaux ci-dessous. Ingredion Incorporated Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du bénéfice par action (« BPA ») dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net attribuable à Ingredion ajusté et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR (non audité) Three Months Ended

March 31, 2023 Three Months Ended

March 31, 2022 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 191 $ 2.85 $ 130 $ 1.92 Add back: Acquisition/integration costs (i) — — 1 0.01 Restructuring/impairment charges (ii) — — 2 0.03 Other matters (iii) 4 0.06 — — Tax item - Mexico (iv) (7 ) (0.11 ) (1 ) (0.01 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 188 $ 2.80 $ 132 $ 1.95 Le bénéficie net, le BPA et les taux d'imposition peuvent ne pas être exactement égaux à la somme ou recalculés en raison des arrondissements. Remarques

(i) Au cours du premier trimestre 2022, nous avons enregistré des frais d'acquisition et d'intégration avant impôts de 1 million de dollars pour notre acquisition et intégration de KaTech, ainsi que notre investissement dans la coentreprise argentine. (ii) Au cours du premier trimestre 2022, nous avons enregistré 2 millions de dollars de frais de restructuration avant impôts restants associés aux programmes Cost Smart. (iii) Au cours du premier trimestre 2023, nous avons enregistré des frais avant impôts de 5 millions de dollars, principalement liés à l'impact d'une interruption de travail aux États-Unis. (iv) Nous avons enregistré un avantage fiscal de 7 millions de dollars et de 1 million de dollars pour les premiers trimestres 2023 et 2022, respectivement, en raison de la fluctuation du peso mexicain par rapport au dollar américain et de son incidence sur la réévaluation de nos états financiers pour le Mexique au cours de ces périodes. Ingredion Incorporated Rapprochement du bénéfice d'exploitation conforme aux PCGR avec le bénéfice d'exploitation ajusté non conforme aux PCGR (non audité) (in millions, pre-tax)



Three Months Ended March 31, 2023 2022 Operating income $ 291 $ 210 Add back: Acquisition/integration costs (i) - 1 Restructuring/impairment charges (ii) - 2 Other matters (iii) 5 - Non-GAAP adjusted operating income $ 296 $ 213 Pour les remarques (i) à (iii), voir les remarques (i) à (iii) incluses dans le Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du BPA dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net attribuable à Ingredion ajusté et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR. Ingredion Incorporated Rapprochement du taux d'imposition sur le revenu effectif conforme aux PCGR avec le taux d'imposition sur le revenu effectif ajusté non conforme aux PCGR (non audité) (in millions)



Three Months Ended March 31, 2023 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 259 $ 65 25.1 % Add back: Other matters (iii) 5 1 Tax item - Mexico (iv) — 7 Adjusted Non-GAAP $ 264 $ 73 27.7 %

(in millions)



Three Months Ended March 31, 2022 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 187 $ 54 28.9 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 1 — Restructuring/impairment charges (ii) 2 — Tax item - Mexico (iv) — 1 Adjusted Non-GAAP $ 190 $ 55 28.9 % Pour les remarques (i) à (iv), voir les notes (i) à (iv) incluses dans le Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du BPA dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net attribuable à Ingredion ajusté et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR. Ingredion Incorporated Rapprochement du bénéfice par action dilué conforme aux PCGR (« BPA conforme aux PCGR ») attendu avec le bénéfice par action dilué ajusté (« BPA ajusté ») attendu (non audité)



Expected EPS Range

for Full-Year 2023 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 8.85 $ 9.35 Add: Other matters (i) 0.06 0.06 Tax item - Mexico (ii) (0.21 ) (0.01 ) Adjusted EPS $ 8.70 $ 9.40 Ci-dessus se trouve un rapprochement de notre BPA dilué attendu pour l'ensemble de l'exercice 2023 avec notre BPA dilué ajusté attendu pour l'ensemble de l'exercice 2023. Les montants ci-dessus sont susceptibles de ne pas refléter certains frais, coûts et/ou gains futurs intrinsèquement difficiles à prévoir et à évaluer en raison du caractère inconnu de leur timing, de leurs effets et/ou de leur importance. Ces montants comprennent, entre autres, les ajustements du BPA conforme aux PCGR pour les coûts d'acquisition et d'intégration, les coûts de dépréciation et de restructuration, ainsi que certains autres éléments. Nous excluons généralement ces ajustements de nos directives de BPA ajusté. Pour ces raisons, nous sommes davantage confiants dans notre capacité à prédire le BPA ajusté que dans notre capacité à prédire le BPA conforme aux PCGR. Ces ajustements du BPA conforme aux PCGR pour 2023 comprennent les éléments suivants : Frais principalement liés à l'impact d'une interruption de travail aux États-Unis. Frais (bénéfices) fiscaux résultant du mouvement du peso mexicain par rapport au dollar américain et de son impact sur la réévaluation des états financiers de la Société au Mexique au cours de la période. Ingredion Incorporated Rapprochement du taux d'imposition effectif conforme aux PCGR (« TIE conforme aux PCGR ») attendu avec le taux d'imposition effectif ajusté (« TIE ajusté ») attendu (non audité)



Expected Effective Tax Rate Range

for Full-Year 2023 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 25.0 % 28.0 % Add: Other matters (i) 0.3 % 0.3 % Tax item - Mexico (ii) 1.7 % 0.2 % Adjusted ETR 27.0 % 28.5 % Ci-dessus se trouve un rapprochement de notre TIE conforme aux PCGR attendu pour l'ensemble de l'exercice 2023 avec notre TIE ajusté attendu pour l'ensemble de l'exercice 2023. Les montants ci-dessus sont susceptibles de ne pas refléter certains frais, coûts et/ou gains futurs intrinsèquement difficiles à prévoir et à évaluer en raison du caractère inconnu de leur timing, de leurs effets et/ou de leur importance. Ces montants comprennent, entre autres, les ajustements du TIE conforme aux PCGR pour les points autres et certains autres éléments fiscaux. Nous excluons généralement ces ajustements de nos directives de TIE ajusté. Pour ces raisons, nous sommes davantage confiants dans notre capacité à prédire le TIE ajusté que dans notre capacité à prédire le TIE conforme aux PCGR. Ces ajustements du TIE conforme aux PCGR pour 2023 comprennent les éléments suivants : Répercussions fiscales principalement sur les frais liés aux impacts d'une interruption de travail aux États-Unis. Bénéfices fiscaux résultant du mouvement du peso mexicain par rapport au dollar américain et de son impact sur la réévaluation de nos états financiers au Mexique au cours de la période.

CONTACTS :

Investisseurs : Noah Weiss, 773-896-5242

Médias : Becca Hary, 708-551-2602

