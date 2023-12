Inhalation Sciences Sweden AB est une société basée en Suède, qui développe et vend des équipements de laboratoire pour la recherche sur l'inhalation. Le produit principal de la société est PreciseInhale, un système de laboratoire qui permet aux scientifiques de mesurer comment les particules inhalées agissent dans les poumons et affectent la santé humaine. PreciseInhale est un système de recherche et de développement d'aérosols en poudre sèche, qui génère des aérosols et des données de qualité. Le système permet d'éliminer les médicaments candidats médiocres avant les essais cliniques. Le produit secondaire est LaminarPace, un outil permettant de sécher de petites quantités de substance médicamenteuse. Les clients de la société comprennent, entre autres, le Dow Chemical Group, le Kings College London et le Karolinska Institutet. Le principal actionnaire de la société est Nordnet Pensionsforsakring.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés