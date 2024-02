Inhalerx Limited est une entreprise de soins de santé basée en Australie. L'entreprise se concentre sur le développement de médicaments combinés à base de cannabinoïdes pour répondre aux besoins des secteurs de la gestion de la douleur et de la santé mentale. L'entreprise s'associe à des formateurs dans leurs domaines techniques et thérapeutiques, afin de fournir des thérapies par inhalation qui apportent une valeur ajoutée aux patients, aux médecins, aux partenaires commerciaux, aux gouvernements et aux parties prenantes. Son inhalateur Medihale est un inhalateur à dosettes scellées conçu spécifiquement pour être utilisé avec des formulations inhalées. Il utilise la technologie de la chaleur (et non de la combustion), ce qui évite la production de toxines pyrolytiques et de substances cancérigènes souvent créées lors de la combustion de matières végétales. Les dosettes Medihale scellées et inviolables offrent aux patients une sécurité supplémentaire. L'étui de recharge protecteur Medihale recharge automatiquement l'inhalateur Medihale lorsqu'il est remis dans son étui. L'étui de recharge protecteur Medihale dispose même d'un espace de rangement dédié pour transporter une dosette de c-liquide Medihale supplémentaire.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés