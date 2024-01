Inhibrx, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement d'un portefeuille de candidats thérapeutiques biologiques dans le domaine de l'oncologie et des maladies orphelines. Son portefeuille clinique comprend des candidats thérapeutiques tels que INBRX-101, INBRX-109, INBRX-105 et INBRX-106. INBRX-101 est une protéine de fusion de fragment d'alpha-1-antitrypsine humaine recombinante cristallisable (AAT-Fc) que la société développe pour le traitement des patients atteints d'un déficit en alpha-1-antitrypsine (AATD) et d'une maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvHD). INBRX-109 est un candidat thérapeutique tétravalent conçu pour cibler le récepteur de mort 5 (DR5), un membre du TNFRSF, également connu sous le nom de ligand induisant l'apoptose lié au facteur de nécrose tumorale ou récepteur TRAIL 2. INBRX-105 est un agoniste 4-1BB conditionnel tétravelent ciblant PD-L1 qui est étudié en monothérapie et en association avec Keytruda chez des patients atteints de tumeurs solides localement avancées ou métastatiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale