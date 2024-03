Iniziative Bresciane SpA est une société basée en Italie dont l'activité principale est la gestion des investissements. La Société propose des rencontres entre des capitaux privés et des institutions financières dans le but de développer un réseau de relations qui génèrent des opportunités d'investissement. La Société investit également dans des entreprises qui ont un potentiel de développement, dans le but de créer une relation de moyen à long terme avec l'employeur. Elle apporte également un soutien aux filiales dans le cadre de l'analyse stratégique des activités commerciales et des relations avec le système d'institutions sur le territoire. Le portefeuille d'investissements de la société comprend, entre autres, les secteurs de la banque, de l'assurance, des finances, des médias, de l'énergie environnementale, de l'immobilier et de l'industrie. Elle opère par le biais de Pac Pejo Srl.

Secteur Construction et ingénierie