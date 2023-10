Inkon Life Technology Co, Ltd. annonce des nominations au sein de sa direction annonce des nominations au sein de son conseil d'administration

Lors de son assemblée générale extraordinaire de 2022 tenue le 28 septembre 2023, INKON Life Technology Co., Ltd. a approuvé l'élection et la nomination de Shen Xudong en tant qu'administrateurs non indépendants, l'élection et la nomination de Du Yuan, Jiang Feng et Chen Xiaoman en tant qu'administrateurs indépendants, ainsi que l'élection et la nomination des membres du conseil d'administration.

