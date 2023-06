Inland Homes annonce que le processus d'audit sera plus long que prévu

Inland Homes PLC - promoteur de friches industrielles, constructeur de maisons et société de logement en partenariat du sud de l'Angleterre - a annoncé vendredi que le processus d'audit de ses résultats pour l'exercice clos le 30 septembre 2022 prendrait plus de temps que prévu. En avril, Inland Homes estimait que l'audit pourrait être achevé en juin, mais l'entreprise pense maintenant que cela prendra plus de temps.

Cours actuel de l'action : suspendue à 8,50 pence

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

