Inland Homes déclare avoir signé un contrat d'assainissement des bardages au Royaume-Uni

(Alliance News) - Inland Homes PLC a annoncé vendredi avoir signé un contrat de sécurité des bâtiments avec le gouvernement britannique.

Le pacte d'auto-remédiation conclu avec le Department for Levelling Up, Housing & Communities porte sur les problèmes de sécurité incendie critiques pour la vie de tous les bâtiments de 11 mètres et plus construits en Angleterre par la société au cours des 30 années précédant le mois d'avril 2022.

Le secrétaire d'État britannique Michael Gove avait donné aux constructeurs d'habitations un délai jusqu'au mois de mars pour adhérer à ces mesures.

L'objectif est de résoudre les problèmes de bardage qui ont été mis en lumière après l'incendie de la tour Grenfell à Londres en 2017.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.