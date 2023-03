Inland Homes nomme un nouveau président et évite la suspension des actions

(Alliance News) - Inland Homes PLC a nommé mardi Matthew Robinson comme son nouveau président, quelques semaines seulement après que son précédent président ait laissé la société avec un seul administrateur aux commandes.

Le développeur de sites industriels, constructeur de maisons et spécialiste de la régénération, basé dans le Buckinghamshire, en Angleterre, a déclaré que M. Robinson serait également nommé directeur non exécutif indépendant.

M. Robinson était auparavant président non exécutif de Goldplat PLC, une société de services miniers axée sur l'Afrique du Sud et le Ghana. Il est actuellement administrateur non exécutif d'Anpario PLC. Anpario est un fabricant d'additifs alimentaires naturels et durables pour la santé, la nutrition et la biosécurité des animaux.

La nomination de M. Robinson entraîne la démission de l'ancien président Simon Bennett. Au début du mois de mars, M. Bennett a annoncé son intention de se retirer de la présidence, tout en précisant qu'il resterait en poste en tant qu'administrateur non exécutif pendant une période maximale de deux semaines, le temps que l'entreprise officialise les nominations au conseil d'administration et achève les contrôles de diligence raisonnable.

En temps utile, deux administrateurs non exécutifs d'Inland Homes, Carol Duncumb et Brian Johnson, ont démissionné, laissant l'entreprise avec un seul administrateur.

Le directeur financier Nishith Malde était donc le seul directeur de l'entreprise, alors qu'un minimum de deux directeurs est requis.

En temps utile, Inland a indiqué que cela pourrait conduire à une suspension de la négociation de ses actions.

Les actions d'Inland Homes ont baissé de 0,7 % à 8,84 pence l'unité à Londres mardi après-midi. Au cours des 12 derniers mois, l'action a baissé de 81 %.

