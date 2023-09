Inland Homes plc est un constructeur de logements spécialisé et un promoteur de friches industrielles basé au Royaume-Uni. Les principales activités de la société consistent à acquérir des terrains en friche, à usage mixte ou résidentiel, puis à chercher à obtenir un permis de construire en vue d'un développement. Elle acquiert des terrains en friche dans le sud et le sud-est de l'Angleterre, principalement pour des projets de développement résidentiel. Ses secteurs d'activité sont les suivants : vente de terrains, frais de gestion d'actifs, revenus contractuels, construction de logements, revenus locatifs, immeubles de placement et soutien central. Le segment de la vente de terrains vend à des tiers ses propres actifs fonciers, qui bénéficient d'un permis de construire. Le segment des honoraires de gestion d'actifs opère en tant que gestionnaire d'actifs pour des propriétaires fonciers tiers afin de fournir des services de gestion et d'aménagement des terrains. Le secteur des revenus des contrats construit des projets privés ou des projets de logement pour le compte d'un propriétaire foncier tiers. Le secteur de la construction de logements construit des unités de logement privées ou abordables destinées à être vendues à des particuliers ou à des investisseurs privés.

Secteur Développement et opérations immobilières