Le PDG d'Inland Homes quitte immédiatement son poste après seulement un mois de travail

Inland Homes PLC - constructeur de maisons et promoteur de friches industrielles dans le sud et le sud-est de l'Angleterre - déclare que Donagh O'Sullivan démissionne immédiatement de son poste de directeur général "d'un commun accord" et se retire du conseil d'administration, alors qu'il n'occupe ce poste que depuis début décembre. Inland Homes ne fournit aucune raison pour ce changement soudain. O'Sullivan avait été PDG de la société privée Galliard Homes de juillet 2017 à mars 2022.

Cours actuel de l'action : 18,15 pence, en baisse de 16% lundi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : baisse de 68%

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

