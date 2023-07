InMed Pharmaceuticals Inc. est une société pharmaceutique en phase clinique qui se consacre au développement, à la fabrication et à la commercialisation de cannabinoïdes rares. Elle développe un pipeline de produits sur ordonnance, y compris des cannabinoïdes rares et de nouveaux analogues de cannabinoïdes, ciblant le traitement de maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits (produits candidats). Les secteurs de la société comprennent InMed Pharmaceuticals et BayMedica. Le segment InMed Pharmaceuticals est engagé dans la recherche et le développement de produits pharmaceutiques à base de cannabinoïdes. Le segment BayMedica se concentre sur le développement de technologies de fabrication pour produire des cannabinoïdes rares destinés à être vendus dans l'industrie de la santé et du bien-être. Ses deux produits candidats sont l'INM-755 et l'INM-088. INM-755 est développé comme une formulation de crème topique pour la peau contenant du cannabinol (CBN) pour le traitement des symptômes liés à l'épidermolyse bulleuse (EB). L'INM-088 assure à la fois une neuroprotection et une réduction de la pression intraoculaire dans l'œil.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale